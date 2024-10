वन आरती के साथ Surbhi Jyoti की प्री-वेडिंग सेरेमनी हुई शुरू, जंगल में दूल्हे के साथ हुईं रोमांटिक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुबूल है की जोया उर्फ सुरभि ज्योति इस बार की दिवाली अपने ससुराल में मनाने वाली हैं। सुरभि ज्योति को लेकर खबर आ रही थी कि वह अपने प्यार सुमित सूरी (Sumit Suri) के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। अब उन्होंने खुद इन खबरों पर मुहर लगा दी है। उनकी शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं।

सुरभि ज्योति ने की वन आरती

दूल्हे संग रोमांटिक हुईं एक्ट्रेस

ये जड़ें गहरी हैं और इनमें धूप और बारिश, लचीलेपन और शालीनता की कहानियां छिपी हैं। सुमित और मैंने प्रकृति की पवित्र छत्रछाया में, ऊंचे खड़े पेड़ों और हमें संपूर्ण बनाए रखने वाले पांच तत्वों का सम्मान करते हुए, यहां अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया।

सुरभि ज्योति ने जंगल के बीच वन आरती (Forest Aarti) में पांच तत्वों की मौजूदगी में अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू किया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोज शेयर की हैं। पहली फोटो में सुरभि अपने होने वाले पति के साथ हाथों में दीया लेकर पोज देती नजर आ रही हैं।एक तस्वीर में सुरभि ज्योति दीया को जलाकर पेड़ पर लटकाती दिख रही हैं। वहीं, एक में वह सुमित सूरी के साथ दीया को फ्लॉन्ट करते हुए पोज दे रही हैं। बाकी फोटोज में भी उन्होंने जंगल का खूबसूरत नजारा दिखाया है।इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सुरभि ने कैप्शन में लिखा-हरे कलर के सलवार सूट और व्हाइट दुपट्टे में सुरभि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुरभि ज्योति का लुक पूरा पंजाबी है। उन्होंने मांग टीका, ईयररिंग्स और बालों में परांदा लगाया है। वहीं, ग्रीन आउटफिट में सुरभि के दूल्हे राजा बहुत हैंडसम लग रहे हैं।