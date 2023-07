Sreejita De ने जर्मनी में ब्वॉयफ्रेंड माइकल ब्लोम-पेप संग की क्रिश्चियन वेडिंग, वायरल हुई लिप लॉक की तस्वीर

Sreejita De Wedding Photos श्रीजिता डे (Sreejita De) ने 1 जुलाई को जर्मनी बेस्ड मंगेतर माइकल ब्लोम-पेप (Michael BP) से व्हाइट वेडिंग की। इंस्टाग्राम पर इस कपल वेडिंग की तस्वीरे शेयर की है । इस कपल ने अपनी ये शादी जर्मनी के एक खूबसूरत चर्च में की। इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का खूबसूरत गाउन पहना ।

Sreejita De and Michael Blohm Pape Wedding Wedding Photo Credit Instagram

HighLights श्रीजिता डे ने 1 जुलाई को की शादी एक्ट्रेस ने जर्मनी में माइकल ब्लोम-पेप संग की व्हाइट वेडिंग अब गोवा में होगी बंगाली रीति-रिवाज से शादी

नई दिल्ली, जेएनएन। Sreejita De Wedding Photos: बिग बॉस 16 फेम और टीवी की फेमस एक्ट्रेस श्रीजिता डे (Sreejita De) ने 1 जुलाई को जर्मनी बेस्ड मंगेतर माइकल ब्लोम-पेप (Michael BP) से व्हाइट वेडिंग की। इंस्टाग्राम पर इस कपल वेडिंग की तस्वीरे शेयर की है, जो काफी वायरल हो रही है। श्रीजिता डे ने की क्रिश्चियन वेडिंग श्रीजिता डे (Sreejita De) ने 2 जुलाई को अपनी ड्रीमी क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी की फोटोज साझा की है। इस कपल ने अपनी ये शादी जर्मनी के एक खूबसूरत चर्च में की। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''आज हम हाथों में हाथ डालकर हमेशा के लिए नई शुरुआत का जश्न मना रहे हैं।'' श्रीजिता डे ने पहना व्हाइट कलर का खूबसूरत गाउन दरअसल, श्रीजिता डे ने अपने इंस्टा हैंडल से अपनी व्हाइट वेडिंग की पहली तस्वीर शेयर की हैं। सेरेमनी में श्रीजिता ट्रेल वाले व्हाइट स्लीवलेस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने इसे ट्रेडिशनल क्रिश्चियन ट्रेल और टियारा के साथ स्टाइल किया था। एक्ट्रेस ने अपने लुक को पूरा करने के लिए गाउन पर डायमंड नेकलेस कैरी किया। इसके साथ उन्होंने नेचुरल मेकअप किया। तो वहीं दूल्हा बने माइकल ब्लोम-पेप ब्लैक कलर के टक्सीडो में बेहद हैंडसम नजर आए। गोवा में होगी बंगाली रीति-रिवाज से शादी बता दें, अभी इस कपल क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की है। वहीं अब यह कपल जल्द बंगाली रीति-रिवाज से भी शादी करने वाला है। यह शादी गोवा में होगी। यह कपल इसी महीने इंडिया लौटेगा और 17 जुलाई को मुंबई में दोस्तों के ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करेगा। इस देश में हनीमून मनाएगा ये कपल बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने हनीमून प्लान भी बताया था। वहीं हनीमून के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था कि, अभी हम इसकी प्लानिंग कर रहे है, शायद हम मालदीव जा सकते हैं, लेकिन बंगाली शादी के बाद..और फिर मैं जल्दी ही काम पर वापस लौटना चाहती हूं।

