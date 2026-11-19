एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) बहुत जल्द टीवी शो दिल की बेवफाइयां में अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये 24 नवंबर को स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होगा।

श्रद्धा ने आकांक्षा पर कसा तंज

इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो के कलाकारों के साथ बातचीत की गई जहां अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने अनुपमा स्टार की पत्नी आकांक्षा चमोला पर तीखा कटाक्ष किया।

मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब कलाकारों से पूछा गया, 'शो का नाम दिल की बेवफाईयां है तो रियल लाइफ में आपके साथ कितनी दिल की बेवफाईयां हुई हैं?' गौरव खन्ना ने श्रद्धा की ओर इशारा किया और उनसे जवाब देने को कहा।

सवाल का जवाब देते हुए, श्रद्धा आर्य ने गौरव खन्ना की पत्नी पर कटाक्ष किया और कहा,'मेरी दिल की बेवफाईयां का तो टाइम अप हो गया, इसका चल रहा है।' इसके बाद दोनों कलाकार जोर-जोर से हंसने लगे। अकांक्षा चमोला ने खुद की थी घोषणा 27 जून को 'लॉक अप 2' के प्रीमियर के दौरान, आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने और गौरव खन्ना ने अलग होने का फैसला किया है और वे तलाक लेने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने इस बात को निजी रखा था। उन्होंने कहा, 'यह फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया है। हम पिछले एक साल से इस बारे में बात कर रहे हैं।'