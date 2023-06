Bigg Boss OTT 2 में शुरू हुई मनीषा रानी-जद हदीद की लव स्टोरी! सरेआम किया किस, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। सलमान खान (Salman Khan) के पॉपुलर शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' की शुरुआत हो चुकी है। इस शो में टेलीविजन एक्टर्स और फिल्मी पर्सनालिटीज से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक ने शिरकत की है। बिग बॉस ओटीटी 2 जब से शुरू हुआ है, तब से एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। यह नाम है बिहार की मनीषा रानी (Manisha Rani) का। मनीषा ने जब से शो में एंट्री ली है, तब से उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है।

मनीषा रानी पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वह इंस्टाग्राम पर अपनी ही आवाज में कॉमेडी वीडियो अपलोड करती हैं। मनीषा के वन लाइनर्स और फ्लर्टिंग लाइन्स ने ही उन्हें सोशल मीडिया पर पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर बनाया है। यह इसी पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि आज उनके फैंस उन्हें बिग बॉस के घर में देख रहे हैं।

बिग बॉस के घर में आते ही मनीषा रानी ने यहां भी कॉमेडी करनी शुरू कर दी। जियो सिनेमा ने अपने ट्विटर पर बिग बॉस ओटीटी 2 का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मनीषा, जद हदीद के साथ फ्लर्ट करती नजर आ रही हैं। शेयर किए गए वीडियो में मनीषा रानी जद को बोल रही हैं, "हम तुमको नहीं छोड़ेंगे तुम से ही दिल का दिल जोड़ेंगे। मुझे तुमसे प्यार है।'' इसके बाद मनीषा, जद को किस करती हैं।

Is Manisha’s ‘love you to the moon’ too soon?

