Rupali Ganguly: 12 साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पिता को किया अलग..., सौतेली बेटी का अनुपमा स्टार पर गंभीर आरोप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। चार साल पुराने पोस्ट से खुलासा हुआ है कि रुपाली के पति अश्विन के वर्मा (Ashwin K Verma) की पहले भी दो शादियां हो चुकी हैं। यह पोस्ट अब वायरल हो रहा है। इसमें सौतेली बेटी ईशा वर्मा (Esha Verma) ने रुपाली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

अश्विन के वर्मा ने रुपाली गांगुली से साल 2013 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है। हालांकि, रुपाली से पहले अश्विन की दो शादियां टूट चुकी हैं। दो एक्स वाइफ से उन्हें दो बेटियां हैं। दूसरी वाइफ से हुईं ईशा वर्मा ने साल 2020 में फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था। ईशा ने रुपाली पर आरोप लगाया था कि उनका अश्विन के साथ 12 साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला है। सौतेली बेटी को पिता से नहीं करने देतीं बात? ईशा वर्मा ने रुपाली गांगुली को एक क्रूल और कंट्रोलिंग महिला बताया था जिन्होंने उन्हें उनके पिता से अलग कर दिया। उनका कहना था कि जब भी वह अपने पिता को कॉल करती थीं, तब रुपाली उन पर चीखा करती थीं। ईशा ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण देते हुए कहा था कि वह भी उनके पिता को अजीबोगरीब दवाएं देकर उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं। इन दिनों ईशा का ये पोस्ट वायरल हो रहा है और उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिर से अपने दिल का हाल बयां किया है।

पिता से अलग होकर टूट गई थी बेटी

न्याय के लिए तैयार हुई बेटी

मानसिक तनाव से गुजरीं बेटी

ईशा वर्मा ने 4 नवंबर 2024 को अपने वायरल पोस्ट पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लंबे-चौड़े नोट में लिखा, "यह सिर्फ आर्टिकल नहीं है। यह मेरी जिंदगी, मेरा बचपन और वह दर्द है जो मैंने तब सहा और आज भी महसूस करती हूं। मैं अपने अनुभवों के साथ खड़े होने का रास्ता चुन रही हूं क्योंकि कुछ सच्चाइयों को जानने की जरूरत है। मैंने पहली बार चार साल पहले इस बारे में बात की थी, लेकिन तब से मैं बड़ी हो गई हूं, मेच्योर और हील हो गई हूं।"ईशा वर्मा ने आगे लिखा, "अब खड़े होकर अपनी सच्चाई साझा करना उस शक्ति को दर्शाता है जो मुझे उस यात्रा में मिली है और मेरा मानना ​​है कि इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। मेरे पिता और उनकी पत्नी इन दावों से इनकार कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि उनकी प्रतिक्रिया सच्चाई के सामने आने के डर से निहित है। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूं और किसी भी छोटी बेटी की तरह उनका सम्मान करती हूं लेकिन उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर करने का फैसला किया और यह अलगाव वाकई बहुत दर्दनाक था।"ईशा ने लिखा, "मनोरंजन की दुनिया में उनकी बढ़ती छवि को वास्तविकता से इतनी दूर देखना दुख को और बढ़ा देता है, खासकर जब वह एक ऐसे किरदार को निभाती हैं जो उन्हीं मूल्यों की हिमायती है जिन्हें उन्होंने असल जिंदगी में अनदेखा किया था। मुझे पता है कि मैं बोलकर बहुत जोखिम उठा रही हूं, लेकिन अगर मेरी आवाज आखिरकार सुनी जाती है, तो यह काफी है। यह शायद एक और लंबी लड़ाई की शुरुआत है, लेकिन यह न्याय की शुरुआत की तरह लगता है। मैं किसी को भी टूटे हुए परिवार का दर्द नहीं देना चाहूंगी, खासकर मेरे जैसे हालात में।"अश्विनी के वर्मा की बेटी ने कहा, "हर बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अपने माता-पिता से प्यार भरी, निरंतर उपस्थिति का हक है। अगर मेरी कहानी साझा करने से एक भी व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि उसे देखा या समर्थन दिया जा रहा है, तो मैं इसके लिए यहीं हूं। दूसरों के दिल टूटने पर खुशी को बनाना कभी भी स्वीकार्य नहीं है। इस कहानी का एक गहरा पक्ष भी है, जिसे मैं अभी साझा करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अब जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझ पाएंगे कि इसने मुझ पर क्या प्रभाव डाला है और इसे सम्मान के साथ देखेंगे।" यह भी पढ़ें- Anupamaa: 'अनुपमा' की EX एक्ट्रेस ने खोले राज, बोलीं- सीन काटे गए, कपड़ों को लेकर सेट पर होता था ऐसा व्यवहार