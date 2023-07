Nia Sharma: टीवी की इस संस्कारी बहू ने ब्रालेट पहन बालकनी में कराया ऐसा फोटोशूट, सोशल मीडिया पर मच गया कोहराम!

निया ने 2010 में काली-एक अग्निपरीक्षा शो से एक्टिंग क्षेत्र में कदम रखा था लेकिन उन्हें पहचान एक हजारों में मेरी बहना है से मिली। निया ने साई पवन बसामेती के निर्देशन में बनने वाली फिल्म के एक गाने की शूटिंग पूरी की है। एक्टिंग के साथ निया अपनी बोल्डनेस के चलते लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। इसी बीच निया का लेटेस्ट फोटोशूट सुर्खियों में हैं। इ

Naagin Actress Nia Sharma Wear Transparent Top Photos Goes Viral On Social Media

नई दिल्ली, जेएनएन। Nia Sharma latest Bold photoshoot: टीवी की जानी मानी अभिनेत्री निया शर्मा आज छोटे पर्दे पर अपनी खास पहचान बना चुकी हैं। एक्टिंग के साथ निया अपनी बोल्डनेस के चलते लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। निया एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों और वीडियोज के जरिए फैंस को क्रेजी बनाती हैं। इसी बीच निया का लेटेस्ट फोटोशूट सुर्खियों में हैं। इन तस्वीरों में उनकी हॉटनेस बस देखते ही बन रही है। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इंटरनेट पर बार-बार देखी जा रही हैं। निया शर्मा ने बोल्ड फोटोशूट ने मचाया बवाल निया शर्मा ने हाल ही में एक बोल्ड फोटोशूट कराया है, जिनकी तस्वीरें उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। इन तस्वीरों में निया सुपर हॉट नजर आ रही हैं। फोटोज में आप देख सकते हैं कि निया ने व्हाइट कलर का ब्रालेट पहना हुआ है। इसके साथ निया ने व्हाइट कलर की पैंट कैरी की है, जो उन पर काफी जच रही है। इस ड्रेस के साथ निया मैचिंग हील्स कैरी की है। अपने इस लुक को एक्ट्रेस ने ओपन हेयरस्टाइल से कंप्लीट किया है। इस ड्रेस में निया अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। निया ने ये फोटोशूट बालकनी में कराया है। उनके इस लुक से फैंस की निगाहें हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। View this post on Instagram A post shared by Nia Sharma (@niasharma90) दिलकश अदाओं पर फैंन ने लुटाया खूब प्यार निया शर्मा की ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। इस पर कमेंट कर फैंस अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'इतनी हॉटनेस कहां से लाती हैं।' वहीं, यूजर ने कमेंट कर उन्हें 'आग' कहा। यहीं, नहीं कई और यूजर्स उन्हें हॉट, बोल्ड और फायर बोल रहे हैं।

Edited By: Priti Kushwaha