कब और कहां देखें Khatron Ke Khiladi 15 का ग्रैंड फिनाले? शो के फाइनलिस्ट और प्राइज मनी पर एक नजर
'खतरों के खिलाड़ी 15' का ग्रैंड फिनाले 4 अक्टूबर को होने जा रहा है, यहां देखें फाइनलिस्ट की लिस्ट, प्राइज मनी और बाकी की डिटेल्स-
HighLights
'खतरों के खिलाड़ी' 15 ग्रैंड फिनाले
4 अक्टूबर को खत्म होगा रियलिटी शो
कब और कहां देखें रियलिटी शो का फिनाले?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जा रहे दो-भाग वाले फिनाले का दूसरा और आखिरी एपिसोड रविवार को टीवी पर दिखाया जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो यह एपिसोड उसी समय JioHotstar पर लाइव उपलब्ध होगा।
फिनाले कब और कहां देखें
'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 15' , जिसे 'डर का नया दौर' भी कहा जाता है, का आखिरी एपिसोड 4 अक्टूबर को रात 9 बजे कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा। फिनाले को Jio Hotstar पर भी साथ-साथ स्ट्रीम किया जाएगा, इसलिए दर्शक टीवी पर प्रसारण के समय ही इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
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ग्रैंड फिनाले दो रातों में दिखाया जाएगा, जिसका पहला एपिसोड शनिवार, 3 अक्टूबर को प्रसारित होगा। मेकर्स ने फिनाले को कंटेस्टेंट्स के सफर के समापन के तौर पर पेश किया है और इसमें जबरदस्त स्टंट्स और एंटरटेनमेंट का मिला-जुला अनुभव देने का वादा किया है।
खतरों के खिलाड़ी 15 के फाइनलिस्ट- टॉप 5 के बीच कड़ा मुकाबला
- अविनाश मिश्रा
- फरहाना भट्ट
- ऋत्विक धनजानी
- करण वाही
- ओर्री (ओरहान अवत्रामानी)
हर्ष गुजराल और रूबीना दिलैक को फिनाले के पहले पार्ट में बाहर कर दिया गया, जिससे फिनाले में 5 प्रतियोगी बचे हैं।
विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी?
खबरों के मुताबिक, 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) की ट्रॉफी के अलावा विजेता को 20 लाख रुपये और एक नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट मिलेगी। फिनाले में यह भी तय होगा कि कौन फर्स्ट और सेकंड रनर-अप बनता है।
फिनाले से पहले फाइनल कंटेस्टेंट्स को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं; अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, ऋत्विक धनजानी और ओरी के नाम चर्चा में रहे हैं।
'खतरों के खिलाड़ी' का यह सीजन 1 अगस्त को 13 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था। जिसमें रुबीना दिलैक, अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, हर्ष गुजराल, ओरी, रूहानिका धवन, जैस्मीन भसीन, गौरव खन्ना, विशाल आदित्य सिंह, शगुन शर्मा और अविका गोर जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल थे।
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