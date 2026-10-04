कब और कहां देखें Khatron Ke Khiladi 15 का ग्रैंड फिनाले? शो के फाइनलिस्ट और प्राइज मनी पर एक नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जा रहे दो-भाग वाले फिनाले का दूसरा और आखिरी एपिसोड रविवार को टीवी पर दिखाया जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो यह एपिसोड उसी समय JioHotstar पर लाइव उपलब्ध होगा।

फिनाले कब और कहां देखें 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 15' , जिसे 'डर का नया दौर' भी कहा जाता है, का आखिरी एपिसोड 4 अक्टूबर को रात 9 बजे कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा। फिनाले को Jio Hotstar पर भी साथ-साथ स्ट्रीम किया जाएगा, इसलिए दर्शक टीवी पर प्रसारण के समय ही इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

खतरों के खिलाड़ी 15 के फाइनलिस्ट- टॉप 5 के बीच कड़ा मुकाबला अविनाश मिश्रा फरहाना भट्ट ऋत्विक धनजानी करण वाही ओर्री (ओरहान अवत्रामानी) हर्ष गुजराल और रूबीना दिलैक को फिनाले के पहले पार्ट में बाहर कर दिया गया, जिससे फिनाले में 5 प्रतियोगी बचे हैं।

विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी? खबरों के मुताबिक, 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi 15) की ट्रॉफी के अलावा विजेता को 20 लाख रुपये और एक नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट मिलेगी। फिनाले में यह भी तय होगा कि कौन फर्स्ट और सेकंड रनर-अप बनता है।