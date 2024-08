Khatron Ke Khiladi 14 में दो खिलाड़ियों की हुई दमदार वापसी, एक कंटेस्टेंट झगड़े के बाद हुआ था एलिमिनेट

खतरों के खिलाड़ी 14 के लेटेस्ट प्रोमो के साथ रोहित शेट्टी ने दो कंटेस्टेंट्स की वापसी की अनाउंसमेंट की है। प्रोमो में शिल्पा और कृष्णा के बीच एक मुकाबला हुआ और दोनों ने ही शो में वापसी कर ली। प्रोमो में रोहित ने कहा, "कृष्ण और शिल्पा, दोनों का कमबैक हुआ है।" उन्होंने यह भी कहा कि उनका कमबैक कमाल और जस्टिफाईड है।

Kamaal come back karke Krishna aur Shilpa are back on track. 🤩😂