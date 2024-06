Khatron Ke Khiladi 14 शुरू होते ही दो मजबूत कंटेस्टेंट्स से भिड़े Asim Riaz, रोहित शेट्टी से भी लिया पंगा

यह भी पढ़ें- Khatron Ke Khiladi 14 से एविक्ट होने के बाद Asim Riaz की पहली तस्वीर आई सामने, रोहित शेट्टी से पंगा पड़ा भारी!

खतरों के खिलाड़ी 14 में शामिल होने को लेकर आसिम रियाज बेहद एक्साइटेड थे। हालांकि, एक्टर को रोहित शेट्टी के शो में बिग बॉस वाला रवैया अपनाना महंगा पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो आसिम रियाज का शालीन भनोट और अभिषेक कुमार से झगड़ा हो गया है। इस दौरान वो गाली गलौज पर भी उतर आए, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा।

आसिम रियाज को लेकर सामने आई रिपोर्ट की मानें, तो खतरों के खिलाड़ी 14 में शालीन भनोट से उनकी जबरदस्त बहस हो गई, क्योंकि उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स पर भद्दे कमेंट किए। दोनों के बीच बढ़ती गहमागहमी के दौरान आसिम रियाज ने अपनी हद पार कर दी और गाली गलौज करने लग गए। इतने में अभिषेक कुमार, जो शालीन भनोट से अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, वो भी आसिम रियाज झगड़े में कूद गए।

Mannerless #AsimRiaz 😡

can't take defeat!!! Aakhir aa hi gya apni aukat pe 😠... Its shows his personality. If you loose in stunts you can't abuse #shalinbhanot it's a stunt based show...its not a abusing show!!! Glad #RohitShetty kicked him out... pic.twitter.com/VR1OQOW04v— 🍭/𝐤𝐚𝐛𝐞𝐞𝐫 (@Kabeerforyou) June 3, 2024