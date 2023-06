Dipika Kakar Baby: रात के 3 बजे दीपिका को लेकर हॉस्पिटल भागे थे पति शोएब, ननद सबा ने बताई उस रात की कहानी

Dipika Kakar Baby दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) और शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) 21 जून को पेरेंट बने हैं । इस शोएब और दीपिका ने अपने व्लॉग में बेटे को लेकर जानकारी भी साझा की थी । वहीं अब बुआ सबा ने बच्चे ने अपने व्लॉग उस रात को ज़िक्र किया और बताया कि सब अचानक कैसे हुआ था ।

Shoaib Ibrahim And Dipika Kakar Photo Credit Instagram

HighLights दीपिका कक्कड़ ने 21 जून को बेटे को जन्म दिया एक्ट्रेस दीपिका की यह प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई एक्ट्रेस की ननद सबा ने अब उस रात का किस्सा शेयर किया

