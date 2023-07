महादेव की नगरी में गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी ने कराया छोटी बेटी का मुंडन, वाराणसी के घाट से शेयर की ये तस्वीर

गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल माने जाते हैं। इनकी जोड़ी फैंस को काफी पसंद है। देबिना किसी भी प्रोजेक्ट से फिलहाल दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वहीं गुरमीत भी फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स शेयर करने से हिचकिचाते नहीं। गुरमीत-देबिना ने वाराणसी में अपनी छोटी बेटी दिविशा का मुंडन कराया जिसकी खूबसूरत तस्वीर एक्ट्रेस ने शेयर की है।

File Photo of Gurmeet Chaudhary and Debina Bonnerjee

Your browser does not support the audio element.

HighLights गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी हैं टीवी इंडस्ट्री के पॉवर कपल एक्ट्रेस ने पिछले साल दो बेटियों को दिया था जन्म वाराणसी में छोटी बेटी के मुंडन के लिए पहुंचे गुरमीत-देबिना

नई दिल्ली, जेएनएन। टीवी के जाने माने एक्टर्स गुरमीत चौधरी (Gurmeet Chaudhary) और देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee) की जोड़ी फैंस के बीच काफी हिट है। राम और सीता के रूप में आज भी इनकी जोड़ी को फैंस पसंद करते हैं। कपल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता है, जहां पर वह अक्सर अपनी फैमिली और बेटी की तस्वीरें शेयर करते हैं। हाल ही में फैंस की यह फेवरेट जोड़ी महादेव की नगरी काशी में पहुंची। महादेव की नगरी में गुरमीत-देबिना वाराणसी की सड़कों पर कपल को देखा गया। कपल एक दुकान के सामने नजर आ रहा है, जहां वाराणसी की जनता ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, और उनके साथ सेल्फी क्लिक कराने के लिए लोगों की लाइन लग गई। गुरमीत और देबिना ने भी बिना फैंस का दिल दुखाए उनके साथ फोटो क्लिक कराई। View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) सिलेब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने गुरमीत-देबिना के वीडियो को शेयर किया है। फैंस ने इस वीडियो को काफी पसंद किया है। एक यूजर ने लिखा- बाप से इनका यहां से निकलना मुश्किल है। वहीं, अन्य यूजर ने लिखा- एक फोटो के लिए इतनी भीड़ हो गई। इस वजह से आए वाराणसी बता दें कि देबिना बीते साल दो बेटियों की मां बनीं। उनकी पहली बेटी लियाना 3 अप्रैल, 2022 को पैदा हुई थी। फिर कुछ ही महीनों बाद उन्होंने दूसरी बेटी दिविशा को जन्म दिया। वाराणसी के गंगा घाट पर वह अपनी छोटी बेटी के मुंडन पर पहुंचे थे। इस दौरान कपल सफेद कलर के आउटफिट में और माथे पर तिलक लगाए नजर आए। बेटी के मुंडन की तस्वीर देबिना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फैंस ने कही ये बात देबिना-गुरमीत और उनकी बेटी की फोटो को कई फैंस ने पसंद किया है। एक ने लिखा- 'हर हर महादेव।' एक ने कमेंट किया, 'महादेव आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे।'

Edited By: Karishma Lalwani