Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein: सई की जान पर मंडरा रहा है खतरा, क्या बचा पाएंगे विराट और सत्या?

नई दिल्ली, जेएनएन। Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein: टीवी का मोस्ट फेमस शो 'गुम है किसी के प्यार में' (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein) इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। आए दिन शो में नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे है।

बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि डीजीपी पर ग्रेनेड से अटैक होता है। यह ग्रेनेड फटता नहीं बल्कि उनके शरीर में अटक जाता है। ऐसे में उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वहीं अब आने एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब सई की जान खतरे में पड़ जाएगी।

बता दें, बीते दिनों ऐश्वर्या शर्मा ने इस सीरियल को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद शो की कहानी सई-विराट और सत्या पर टिक हुई है। डीजीपी के ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद विराट ये बात वहां मौजूद लोगों को बता देता है। इस मुश्किल समय में विराट और सत्या अपने बीच के झगड़े को भूलकर एक साथ मिलकर हल निकालने की कोशिश करने वाले है। अब एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि सई की जान खतरे में पड़ जाती है।

आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि विराट बम डिफ्यूज करने वाली टीम को बुलाएगा। डिफ्यूज करने वाली टीम इस ग्रेनेड को डिफ्यूज करने में पूरी कोशिश करेगी, लेकिन दूसरी तरह वह यह भी कहती है कि यह ग्रेनेड कभी भी फट सकता है।

"Naa mujhe kuch hoga..naa maine tumhe kuch hone dunga..Sai main toh yahan jaane se raha" Sai for the first time in a long time has a valid concern about both of them being in danger but Virat would never ever leave Sai alone in a life & death situation #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/lic4OruygC

वहीं सिया अपने पिता सीनियर कमिश्नर के सीने पर हाथ रखे हुए रहती है, लेकिन वह बार-बार बोलती है कि उसे डर लग रहा है। ऐसे में विराट और सई मिलकर उसे बताते हैं कि उसके पिता के सीने में एक्टिव ग्रेनेड है। यह सुनते ही सिया डर जाती है और अपना हाथ पिता के सीने से हटा देती है। हालांकि, इस बीच सई तुरंत अपना हाथ रख लेती है। अब देखना होगा साई की जान कौन और कैसे बचाता है।

Look at his expression...as if Virat was undressing Sai and not dressing her up in protective armour. Dude..they have a relationship longer than you were in love with Girja. So STFU. Virat silencing him though 🔥🔥🔥🔥 #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/54YxnpLAdQ— Saumya (@SPNFreak_Saumya) May 15, 2023