Bigg Boss OTT 2 के दर्शकों के लिए गुड न्यूज, इतने हफ्तों के लिए एक्सटेंड हुआ सलामान खान का ये शो

Bigg Boss OTT 2 Two Weeks Extension बिग बॉस ओटीटी 2 दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ऐसे में शो के मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले ये शो जहां 6 हफ्तों का बताया जा रहा था वहीं अब इसे 8 हफ्तों का कर दिया है। सलमान खान ने घर में मौजूद कंटेस्टेंट को खुशखबरी दी है।

