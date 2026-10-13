Doordarshan पर आता था दिल दहला देने वाला शो, टाइटल सॉन्ग से ही कांप जाती थी रूह; आपको याद है वो हॉरर सीरियल ?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 80 और 90 के दशक के बच्चों के लिए दूरदर्शन अमूल्य था। इस चैनल पर कई शोज ऐसे आते थे, जिनकी कहानियां इतनी पावरफुल थीं कि उसकी यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। हालांकि, कुछ ऐसे सीरियल्स भी हैं, जो उस दौर में तो सुपरहिट थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनकी यादें धुंधली हो गई हैं।

आज हम आपको दूरदर्शन (Doordarshan Shows) के एक ऐसे ही शो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी 80-90 के दौर में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन वक्त के साथ उस सुपरहिट सीरियल को सब भूल गए। कौन सा था वो शो जिसकी शुरुआत आपबीती और आहट से ज्यादा थी डरावनी, पढ़ें पूरी डिटेल्स।

भूतिया किले के इर्द-गिर्द घूमती थी कहानी दूरदर्शन के जिस पॉपुलर शो की हम बात कर रहे हैं, वह साल 1987 से 1989 तक प्रसारित होता था। ये उस दौर में आहट- आपबीती और फीयर फाइल्स से भी डरावने शो के मामले में आगे था। सीरियल का नाम था 'किले का रहस्य'। शो की कहानी एक गांव में स्थित बहुत पुराने किले की है, जिसे गांववाले शापित मानते हैं। उस किले में सदियों पुराना खजाना जमा है।

खजाने का लालच तो सबको होता है, लेकिन गांववाले उस किले में भूत के डर से नहीं जाते और जो भी भूतिया किले में जाता है, उसकी पीठ पर लाल पंजे के निशान छप जाते थे और उसके बाद उसकी मौत हो जाती थी।

रात को खौफनाक टाइटल सॉन्ग सुन डरने लगे थे लोग उस दौर के दर्शकों के लिए किले का रहस्य शो का टाइटल ट्रैक उस समय पर बहुत ही खौफनाक था। रात को 11 बजे जब ये शो शुरु होता था तो सब के सब एक ही रूम में इकट्ठा हो जाते थे और पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता था। हालांकि, किले का रहस्य का अंत बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं।

शो के अंत में ये कहानी खुलती है कि 'किला' कोई भूतिया या शापित नहीं होता है, बल्कि कुछ शातिर लोग वहां पर गैरकानूनी अड्डा चला रहे हैं और गांववालों को किले के बारे में गलत बताकर वह उन्हें उससे दूर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से गांव के किले में भूत होने की झूठी अफवाह फैलाते हैं।