90s का पॉपुलर सीरियल, आए थे 133 एपिसोड; कहां है क्रूर सिंह जिसने सिर्फ एक शब्द 'यक्कू' कहकर बनाई पहचान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक में दूरदर्शन (Doordarshan) पर कई ऐसे सीरियल आते थे जिन्होंने शोज के साथ इसके किरदारों को भी खूब पहचान दी। हम बात कर रहे हैं साल 1994 में आए सीरियल चंद्रकांता की जोकि हर रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित होता था।

उस समय इस सीरियल का इतना जबरदस्त क्रेज था कि रविवार सुबह 9 बजते ही लोग अपने सारे काम छोड़ देते थे। उस समय सड़कें और बाजार पूरी तरह सुनसान हो जाते थे और लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। इसी में एक किरदार था क्रूर सिंह का जिसके एक शब्द से लोग उसे आज भी याद करते हैं।

उपन्यास पर आधारित थी कहानी बड़ी-बड़ी आंखें, खास अंदाज और चेहरे पर चालाकी यही क्रूर सिंह का अंदाज था। वह 'यक्कू' कहकर सभी को डरा दिया करता था। इस किरदार को स्क्रीन पर अखिलेंद्र मिश्रा (Akhilendra Mishra) ने निभाया था। इसकी कहानी हिंदी साहित्यकार देवकीनंदन खत्री के 1888 में प्रकाशित उपन्यास पर आधारित थी।

नीरजा गुलेरी के इस शो में राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी को जादुई दुनिया, तिलिस्म, अय्यारों और सत्ता की साजिशों के साथ पेश किया गया। चंद्रकांता 1994 से 1996 के बीच प्रसारित हुआ था और इसके कुल 133 एपिसोड आए थे।

यह किरदार इतना मशहूर हुआ कि अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा को घर-घर में लोग 'क्रूर सिंह' या 'यक्कू' के नाम से जानने लगे और उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए लोगों को अपनी तस्वीरें तक दिखानी पड़ती थीं। अचानक बंद कर दिया गया था सीरियल बात करें सीरियल की कहानी कि तो क्रूर सिंह विजयगढ़ के दीवान का बेटा था। वह राजकुमारी चंद्रकांता से जबरन शादी करना चाहता था ताकि विजयगढ़ का महाराज बन सके। यह शो 1996 में दूरदर्शन और निर्माताओं के बीच हुए कुछ विवादों के कारण अचानक बंद कर दिया गया था।