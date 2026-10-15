41 साल पहले Doordarshan पर आया 'गाजर खाने वाला सबसे शातिर जासूस', दिलीप कुमार-देव आनंद भी हो गए थे फैन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन के गोल्डन एरा में एक डिटेक्टिव शो (Detective Show) आया जिसमें मिस्ट्री सुलझाने एक शातिर जासूस था जो हमेशा गाजर खाता रहता था। काला चश्मा, आंखों में शक और केस को सुलझाने की समझ के साथ-साथ टीवी का ये जासूस गाजर खाने के लिए मशहूर हो गया था।

आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा- 'सर यू आर जीनियस'। यह डायलॉग भी इसी शो का है। हम जिस सीरियल की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि 1985 में आया दूरदर्शन का सबसे कल्ट शो 'करमचंद' (Karamchand) है। इस शो में यूं तो करमचंद की भूमिका पंकज कपूर (Pankaj Kapur) ने निभाई थी, लेकिन कभी यह रोल आलोक नाथ (Alok Nath) को ऑफर हुआ था।

पंकज कपूर ने ठुकरा दिया था शो शो के डायरेक्टर पंकज पराशर के साथ अनबन के बाद आलोक नाथ शो से बाहर हो गए और फिर शातिर जासूस 'करमचंद' का रोल पंकज कपूर को मिला। हालांकि, डायरेक्टर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक बार खुलासा किया था कि पहले पंकज ने भी यह रोल करने से इनकार कर दिया। करियर के शुरुआती दौर में वह टीवी में काम नहीं करना चाहते थे। मगर रिजेक्ट करने के अगले ही दिन उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था।

हिट हो गया था शो पंकज कपूर ने 'करमचंद' के किरदार को इतनी शानदार तरीके से निभाया कि शो के साथ-साथ उनका रोल भी कल्ट बन गया। शो में उनकी सेकेटरी किट्टी की भूमिका सुष्मिता मुखर्जी ने निभाया था। जब भी करमचंद कोई केस सॉल्व करके या सीक्रेट रिवील करता है तो किट्टी कहती है- 'सर, यू आर जीनियस'। इसके बाद करमचंद जवाब में कहता है- 'शट-अप किट्टी'। यह डायलॉग इतना फेमस हो गया था कि हर किसी की जुबान पर छा गया था।

देव आनंद-दिलीप कुमार ने भी की तारीफ शुरू में इस शो को दर्शकों ने पसंद नहीं किया था। पराशर ने फोर्ब्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि शो की असफलता से पंकज कपूर टूट गए थे। मगर बाद में यह शो कल्ट क्लासिक बन गया। डायरेक्टर का कहना था कि देव आनंद और दिलीप कुमार ने भी शो की तारीफ की थी।