कैंसर से सहमीं Dipika Kakar, बाल झड़ने-मोटापा बढ़ने पर बोलीं- 'अच्छी न दिखने की कोई...'

यह शब्द ही किसी के लिए बहुत डरावना है। मेरा मतलब है, अगर किसी को बताया जाए कि उसे कैंसर है, तो वह अंदर से बिखर जाता है। इसलिए शोएब और मैं उस लॉबी में खूब रोए। हम दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और वहीं रोए। मगर बाद में हमने फैसला लिया कि हम अब और नहीं रोएंगे। सच कहूं तो, मुझे अच्छा न दिखने या वजन बढ़ने या मेरे बाल झड़ने की कोई शिकायत नहीं है। मैंने हमेशा उनसे कहा कि मैं बस ठीक होकर वापस आना चाहती हूं और रुहान के लिए यहां रहना चाहती हूं।