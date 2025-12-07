कैंसर से सहमीं Dipika Kakar, बाल झड़ने-मोटापा बढ़ने पर बोलीं- 'अच्छी न दिखने की कोई...'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) इन दिनों अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हैं। पहले शादी, फिर बच्चे और अब वह अपनी बीमारी के चलते इंडस्ट्री से दूर हैं। 39 साल की उम्र में वह कैंसर से जूझ रही हैं।
दीपिका कक्कड़ ने जब से अनाउंसमेंट की है कि वह कैंसर से जूझ रही हैं और इन दिनों उनका इलाज चल रहा है। तभी से वह सोशल मीडिया या फिर पॉडकास्ट के जरिए अपनी बीमारी पर खुलकर बात कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि कैंसर के बाद होने वालीं दिक्कतों को लेकर वह क्या सोच रही हैं।
कैंसर से टूट गई थीं दीपिका
दीपिका कक्कड़ रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में आईं, जहां उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि जब उन्हें और उनके पति शोएब इब्राहिम (Shoiab Ibrahim) को मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर है तो दोनों फूट-फूटकर रोए थे। बकौल दीपिका-
यह पहली बार था जब मैं कार में बैठी थी और मुझे रुहान (बेटा) अपनी मां को देना पड़ा क्योंकि वह बहुत रो रहा था और मैं फीड नहीं करा पा रही थी। मैं बस टूट गई। उस पल मेरे दिल से एक प्रार्थना आई कि अगर यह कैंसर है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस ठीक होना चाहती हूं। मुझे पता है कि तुम (शोएब) मुझे ठीक कर दोगे और फिर हम दोनों वहीं टूट गए।
दीपिका को नहीं बाल झड़ने की शिकायत
दीपिका कक्कड़ ने बताया कि कैंसर की बीमारी की वजह से वजन बढ़ना, बाल झड़ना या अच्छा न दिखने की उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा-
यह शब्द ही किसी के लिए बहुत डरावना है। मेरा मतलब है, अगर किसी को बताया जाए कि उसे कैंसर है, तो वह अंदर से बिखर जाता है। इसलिए शोएब और मैं उस लॉबी में खूब रोए। हम दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और वहीं रोए। मगर बाद में हमने फैसला लिया कि हम अब और नहीं रोएंगे। सच कहूं तो, मुझे अच्छा न दिखने या वजन बढ़ने या मेरे बाल झड़ने की कोई शिकायत नहीं है। मैंने हमेशा उनसे कहा कि मैं बस ठीक होकर वापस आना चाहती हूं और रुहान के लिए यहां रहना चाहती हूं।
दीपिका कक्कड़ ने साल 2018 में शोएब इब्राहिम से दूसरी शादी की थी। वह और शोएब 2023 में एक बेटे के माता-पिता बने थे जिसका नाम रुहान है।
