Bigg Boss OTT 3: विशाल पांडे की वजह से मंडराया लवकेश पर खतरा, एलिमिनेशन से बचने के लिए पीसनी पड़ेगी चक्की

अब तीसरे हफ्ते में एक बार फिर से नॉमिनेशन की तलवार घरवालों पर लटकी है। इस हफ्ते जिस पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, वो कंटेस्टेंट कोई और नहीं, बल्कि लव कटारिया हैं।

बिग बॉस (Bigg Boss OTT 3) के कुछ नियम-कानून हैं, जिन्हें तोड़ने वाला घर से एलिमिनेट हो या ना हो, लेकिन उस पर खतरा जरूर मंडराने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ है लवकेश कटारिया के साथ, जहां उन्हें बिग बॉस ने इस हफ्ते घर से निकालने की धमकी दी है।

दरअसल, इस साल के गेम में 16 में से एक घरवाला बाहरवाला है, जिसे ऑडियंस का फीडबैक मिलता है। बिग बॉस जिसे भी बाहर वाला बनने की पावर देते हैं, उसे ये आगाह करते हैं कि इस बात का पता किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं लगना चाहिए। सना सुल्तान और साई केतन के बाद ये पावर एल्विश के खास दोस्त लव कटारिया को दी गयी।

इन्वेस्टिगेशन टास्क में जहां कोई कंटेस्टेंट ये नहीं पता लगा सका कि बाहर वाला कौन है, तो वहीं लव कटारिया के खास दोस्त विशाल पांडे को ये भनक लग गयी कि बाहर वाला कौन है। लव भी उनसे ये बात छुपा नहीं सके, जिससे नाराज होकर बिग बॉस ने अब उन्हें सीधा-सीधा घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया।

#BiggBoss has for now ELIMINATILED the BAHARWALA, now its upto audience and HMs to save or ELIMINATE him

I would definitely vote against him😂 pic.twitter.com/LvVtwMQSm2— The Khabri (@TheKhabriTweets) July 8, 2024