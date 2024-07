Bigg Boss OTT 3: अदनान शेख का मजाक उड़ाने पर एल्विश यादव पर भड़के अनिल कपूर, बीच शो में लगाई विनर की क्लास

यह भी पढ़ें- Bigg Boss OTT 3: दीपक चौरसिया के बाद बिग बॉस में हुआ डबल एविक्शन, इन दो कंटेस्टेंट्स का खत्म हुआ गेम?

एल्विश यादव पर भड़के अनिल कपूर अनिल ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, "एल्विश, देखो जोक एक बार फनी होता है, बार-बार नहीं। आपको क्या लगता है बिग बॉस ने उन्हें मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया बिना अंदर डाला है।" इस पर एल्विश ने कहा, "फॉलो करा होगा सर।" फिर होस्ट ने कहा, "तो फिर जब मैं आपसे सच में कुछ पूछ रहा हूं तो आप क्यों घड़ी-घड़ी, वही जोक मार रहे हो।" हालांकि, अंत में एल्विश यादव ने अनिल कपूर से माफी मांग ली।

