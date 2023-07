Manisha Rani के साथ हुई बेबिका की लड़ाई, दोनों ने एक-दूसरे को दी गालियां

नई दिल्ली, जेएनएन। Manisha Rani fight with Bebika Dhruve: ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपनी एंट्री से बिग बॉस का 'सिस्टम' बदल दिया। वीकेंड के वार में अविनाश सचदेव से एल्विश यादव की देखने को मिली। इतना ही नहीं लड़ाई के साथ-साथ एल्विश ने अविनाश को गालियां भी दे दीं।

झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई, जब अविनाश सचदेव लिविंग एरिया की सफाई करने में लगे हुए और एल्विश यादव उनका काम को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। एल्विश, अविनाश से कहता है, "झाड़ू मुझसे टच न हो ध्यान रखना"। इसके बाद किचन में एल्विश, अभिषेक और बेबिका आपस में बात करते हैं। तभी अचानक अविनाश आते है और बोलते है "जो बोलना है मेरे मुंह पर बोल"। दोनों के बीच बहस चलती रही।

बाद में एल्विश ने अविनाश को गाली दे दी। उन्होंने अविनाश को कहा, “बेवकूफ का बच्चा है क्या.. मैं तुम्हारे बारे में बात भी नहीं कर रहा था इसलिए बेहतर होगा कि दूर रहो और मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो.”। इसका जवाब देते हुए अविनाश ने कहा, 'मेरे पापा पर मत जा'। तू मेरे परिवार तक कैसे पहुंचा.”। इस बीच बेबिका बीच में बोलती है, लेकिन तभी पूजा भट्ट आकर बेबिका को पूजा चुप रहने को बोलती है।

Big Fight betn Elvish Yadav and Avinash Sachdev

एल्विश और अविनाश के बाद घर में दो दोस्त मनीषा रानी और बेबिका की भी लड़ाई हो गई। बेबिका ने कहा कि मनीषा को लोगों की पहचान नहीं है। उन्होंने पहले आकांक्षा और आलिया सिद्दीकी को चुना था जो कि बाहर हो गए। फिर खाने पर भी दोनों झगड़ पड़े।

