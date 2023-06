Bigg Boss OTT 2: एलिमिनेशन के बाद अविनाश सचदेव पर भड़कीं पलक पुरस्वामी , कहा - 'उसने मुझे दो बार धोखा दिया है'

नई दिल्ली,जेएनएन। Palak Purswani On Ex- Boyfriend Avinash Sachdev: जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रहा बिग बॉस ओटीटी 2 खूब चर्चा में बना हुआ है। शो पर दर्शकों की पैनी नजर है और हर छोटी खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। पिछले हफ्ते शो का पहला एलिमिनेशन हुआ था और पलक पुरस्वानी आउट हो गईं।

पलक पुरस्वानी अब बिग बॉस के घर से बेघर हो चुकी हैं। एविक्शन के बाद पलक ने पहला इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अविनाश ने शो में उनके रिलेशनशिप को लेकर गलत बाते बोली हैं।

पलक पुरस्वानी को बिग बॉस में अपने एक्स बॉयफ्रेंड का सामना करना पड़ा था और उसी दौरान दोनों के बीच कई दफा बहस भी हुई। डीएनए को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने शो से जुड़ी बाते शेयर कीं। एक्ट्रेस ने अपने और अविनाश सचदेव के रिश्ते का सच भी सामने रखा। उन्होंने कहा, "मेरे पास अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत कुछ था। मेरी पर्सनालिटी में बहुत-सी चीजें थी जो अभी बाहर आनी बाकी थी और मैं चाहती थी कि मेरी जर्नी थोड़ी लंबी हो।

Our #DramaQueen’s compassionate act wins the day as she chose to feed the house, igniting our hearts with her selflessness! 🤗🙌🏽@JioCinema @VootSelect @BeingSalmanKhan @EndemolShineIND#PalakPurswani #AagPaaniPurswani #AkanshaPuri#BBOTT2 #BiggBossOTT2 #BBOTT2onJioCinema pic.twitter.com/goFvNcf1ot