Bigg Boss OTT 2 House Video: घर का पहला लुक आया सामने, जंगल और जेल थीम के साथ सलमान खान लगाएंगे सबकी क्लास

नई दिल्ली, जेएनएन।Bigg Boss OTT 2 House Video: सलमान खान का बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए मेकर्स ने बिग बॉस हाउस की पहली झलक शेयर की है। जिसे देखते हुए कह सकते हैं कि इस बार भी शो काफी धमाकेदार रहने वाला है।

आकर्षक डिजाइन के साथ, बीबी ओटीटी 2 हाउस की पहली झलक ने प्रशंसकों को और भी एक्साइटेड कर दिया है। लोगों को इनटिरियर इतना पसंद आ रहा है कि वो ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर इस बार की थीम है क्या। पहली झलक में, घर अपने बोल्ड, चटख रंगों और वाइब्रेंट लुक के लिए आपका ध्यान आकर्षित करता है। पिछले साल की तरह इस बार भी घर बहुत ही भव्य है। इसमें बेडरूम, एक स्विमिंग पूल और बड़ा सा गार्डन एरिया है।

इस फर्स्ट लुक ने फैंस को हैरत में डाल दिया है और अपकमिंग सीजन के लिए उनके उत्साह को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद दर्शक, घर की थीम का अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं।

Breaking #BiggBossOTT2 Full House Video, Here the Glimpse of #BiggBossOTT house pic.twitter.com/D3oGIeYM8f