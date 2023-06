Bigg Boss OTT 2: बेबीका ने आकांक्षा पुरी को बताया 'कॉन स्टार', भड़के आमिर अली ने अतीत को लेकर कह दी ये बात

नई दिल्ली, जेएनएन| Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन पिछले हफ्ते शुरू हुआ है। शो के शुरुआत से ही दर्शकों को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में फैंस को एक के बाद एक कई मजेदार चीजें देखने को मिल रही है। कभी बेबीका धुर्वे को जेल की सजा तो कभी पूजा और आलिया की झड़प, मनोरंजन का पूरा डोज समय-समय पर मिलता रहता है।

सभी कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे से जमकर मुकाबला करते भी नजर आ रहे हैं। वीकेंड पर बेबीका ध्रुवे ने मनीषा रानी से बात करते हुए आकांक्षा पुरी को गोल्ड डिगर तक कह दिया। जिस पर अब उनके दोस्त और एक्टर अमीर अली भड़के हुए हैं।

बेबीका ध्रुवे शो के पहले दिन से ही चर्चा में हैं। बेबीका अक्सर अलग-अलग कारनामे करती दिखाई देती हैं। इस बार बेबीका ने मनीषा रानी संग एक गॉसिप चैट के दौरान आकांक्षा पुरी को गोल्ड डिगर कह दिया। उन्होंने बोला, "वो पक्का गोल्ड डिगर है। इसकी हिस्ट्री है, 3- 4 लोगों को मैनिपुलेट करके पैसा लूट करके भाग निकली है, ये कॉन स्टार है।" सोशल मीडिया पर भी बेबीका को अपने इस कमेंट के लिए ट्रोलिंग झेलनी पड़ गई। उनकी इस तरह की बातों का शो के दर्शकों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया।

A very wrong thing to say about another girl without knowing the truth.. I’ve known akansha for long n she’s worked her way up.. everyone has a past n no one is perfect.. but this is cruel.. #akansha #BigBossOTT2 @BiggBoss @JioCinema pic.twitter.com/0HlmSICW4E