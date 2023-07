Abdu Rozik New Home Video: लंदन में अब्दू रोजिक ने खरीदा आलीशान घर, लिविंग रूम से जिम तक एक-एक कोना है शानदार

Abdu Rozik Home Tour Video बिग बॉस 16 में अपनी क्यूटनेस से लाखों दर्शकों का दिल जीतने वाले अब्दू रोजिक ने लंदन में अपना नया आशियाना खरीदा है। हाल ही में छोटा भाईजान ने अपने नए घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनके नए घर का एक-एक कोना वाकई बेहद दिलकश है। देखिए अब्दू रोजिक का नया घर।

Bigg Boss Fame Abdu Rozik gave a tour of his new house in London watch video. Photo-Instagram