Bigg Boss 20: 'आपका फैन हूं लेकिन...', मोहित चौहान ने सलमान के सामने गाया उनके पिता का गाना, इमोशनल हुए एक्टर
बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' में मोहित चौहान ने सलमान खान के पिता सलीम खान को उनके लिखे ...और पढ़ें
HighLights
मोहित चौहान ने सलमान के पिता को श्रद्धांजलि दी
गायक ने सलीम खान द्वारा लिखा पुराना गाना गाया
सलमान खान पिता के सम्मान पर हुए भावुक
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) के आने वाले 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में कई कलाकार शामिल होते नजर आएंगे, जिनमें मशहूर गायक मोहित चौहान भी है।
मोहित चौहान ने पिता को दी श्रद्धांजलि
मेकर्स ने हाल ही में इस एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया है,जिससे फैंस को एक झलक मिली कि उन्हें आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा। प्रोमो में, शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान भावुक होते नजर आए। ऐसा तब हुआ जब गायक मोहित चौहान ने सलमान के पिता और स्क्रीनराइटर सलीम खान को एक खास श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सलीम खान द्वारा लिखा गया एक गाना गाया।
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मोहित चौहान ने बताया कि वह सलमान के बहुत बड़े फैन हैं और साथ ही यह भी कहा कि वह सलमान के पिता, सलीम खान के और भी बड़े फैन हैं। उन्होंने सलमान से कहा,'मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं जिस पर सलमान ने उन्हें धन्यवाद दिया।
खुद को बताया सलमान खान का फैन
मोहित चौहान ने आगे कहा कि मैं आपके पिता का और भी बड़ा फैन हूं। उन्होंने सलीम खान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इसके बाद, उन्होंने 1963 की फिल्म 'बचपन' का गाना 'मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता' गाया। गौरतलब है कि इस फिल्म में सलीम खान ने एक अभिनेता के तौर पर काम किया था। यह उस समय की बात है, जब वे बॉलीवुड के सबसे मशहूर पटकथा लेखकों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाने से बहुत पहले की बात है।
इस सम्मान से सलमान काफी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभिनेता ने चुपचाप दूसरी तरफ मुड़कर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की।
यह तो सभी जानते हैं कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के बीच बहुत करीबी रिश्ता है। हाल ही में उन्होंने 'बिग बॉस 20' में अपने इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। पिछले महीने उन्होंने यह भी बताया कि अपने पिता के साथ हाल ही में हुई बातचीत के दौरान, उन्होंने एक बेटे के रूप में अपनी किसी भी गलती के लिए उनसे माफी मांगी।