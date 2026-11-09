Bigg Boss 20: 'आपका फैन हूं लेकिन...', मोहित चौहान ने सलमान के सामने गाया उनके पिता का गाना, इमोशनल हुए एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) के आने वाले 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka Vaar) एपिसोड में कई कलाकार शामिल होते नजर आएंगे, जिनमें मशहूर गायक मोहित चौहान भी है।

मोहित चौहान ने पिता को दी श्रद्धांजलि

मेकर्स ने हाल ही में इस एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया है,जिससे फैंस को एक झलक मिली कि उन्हें आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा। प्रोमो में, शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान भावुक होते नजर आए। ऐसा तब हुआ जब गायक मोहित चौहान ने सलमान के पिता और स्क्रीनराइटर सलीम खान को एक खास श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सलीम खान द्वारा लिखा गया एक गाना गाया।

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality) मोहित चौहान ने बताया कि वह सलमान के बहुत बड़े फैन हैं और साथ ही यह भी कहा कि वह सलमान के पिता, सलीम खान के और भी बड़े फैन हैं। उन्होंने सलमान से कहा,'मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं जिस पर सलमान ने उन्हें धन्यवाद दिया। खुद को बताया सलमान खान का फैन मोहित चौहान ने आगे कहा कि मैं आपके पिता का और भी बड़ा फैन हूं। उन्होंने सलीम खान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इसके बाद, उन्होंने 1963 की फिल्म 'बचपन' का गाना 'मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता' गाया। गौरतलब है कि इस फिल्म में सलीम खान ने एक अभिनेता के तौर पर काम किया था। यह उस समय की बात है, जब वे बॉलीवुड के सबसे मशहूर पटकथा लेखकों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाने से बहुत पहले की बात है।