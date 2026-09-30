Bigg Boss 20 से आउट होते ही बादशाह की एक्स वाइफ Isha Rikhi ने जारी किया बयान, अब हो रहा है इस बात का पछतावा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ईशा रिखी पंजाबी रैपर बादशाह से शादी टूटने के कुछ समय बाद ही सलमान खान के विवाद बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) के घर में एंटर हुई। जब ईशा ने घर में एंट्री ली, दर्शकों को यही लगा था कि वह विवादित शो में लंबी रेस का घोड़ा होगीं और उनका और बादशाह का रिश्ता क्यों टूटा उसका भी खुलासा होगा।

हालांकि तीन हफ्ते पूरे होने पर भी जब ईशा रिखी का कोई गेम ऑडियंस के सामने नहीं आया, तो उन्होंने कम वोट्स देकर एक्ट्रेस को एलिमिनेट कर दिया। अब शो से आउट हो चुकीं ईशा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए अफसोस जताया है।

ईशा रिखी ने पहली बार बयां किया दर्द कलर्स के शो बिग बॉस 20 से बाहर आने के बाद ईशा रिखी (Isha Rikhi) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, "तीन हफ्ते मैं बिग बॉस के घर में रही, जहां मैंने भावनाएं, चुनौतियां, हंसी और कई ऐसी यादें बनाई हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। वापस आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरी जिंदगी में कितना मायने रखता है। हर उस इंसान का धन्यवाद, जो मेरे लिए खड़ा हुआ, जिसने मुझे चीयर किया और उनको भी जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया।"

ईशा रिखी ने बयान में आगे लिखा, "मैं हर किसी की राय के लिए आभारी हूं। हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करती हूं, जो पिछले कुछ हफ्तों में मेरे लिए खड़े रहे हैं। मेरे लिए लास्ट कुछ महीने बिल्कुल भी आसान नहीं थे। मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, कुछ जगह मैं खुद को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल कर रही थी और कई मौकों पर ऐसा था, जहां मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन वैसा कर न सकी।"

'मैं आप सब से माफी मांगती हूं'- ईशा रिखी ईशा रिखी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "इन सभी उतार-चढ़ाव के बीच मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूं कि मैंने आपका प्यार महसूस किया है। चाहे मैं खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाई। आपका प्यार मेरे लिए इतना मायने रखता है, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरे साथ खड़े होने, मुझे समझने और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं इसके लिए आभारी हूं।"