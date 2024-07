Big Boss OTT 3: इस मशहूर एक्ट्रेस ने रणवीर शौरी के लिए बिग बॉस में भेजे डिजाइनर कपड़े, फैंस कर रहे हैं तारीफ

अनिल कपूर ने वीकेंड का वार पर अभिनेता रणवीर शौरी के स्टाइलिश लुक की खूब तारीफ की। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके लिए डिजाइनर आउटफिट शहनाज गिल ने भेजे हैं। अनिल कपूर से बात करते हुए रणवीर शौरी ने कहा कि उनका फैशनेबल आउटफिट शहनाज ने भेजा है। 'मुझे कहा गया है शहनाज ने भेजा है। मुझे लगा डिजाइनर और उनकी टीम है। इसके बाद अनिल कहते है कि यह शहनाज गिल ने भेजा है। इसके बाद रणवीर ने शहनाज को शुक्रिया अदा किया।

Shehnaaz Gill sends a designer outfit for Ranvir Shorey for #WeekendKaVaar. That's really sweet of herpic.twitter.com/t28yM5L1kH— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) July 20, 2024