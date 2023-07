Akash Choudhary: अभिनेता आकाश चौधरी की कार का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची एक्टर की जान

Akash Choudhary शनिवार को एक्टर आकाश चौधरी एक छोटी वेकेशन के लिए लोनावला जा रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस हादसे में एक्टर की जान बाल-बाल बची। उनकी गाड़ी को एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारी। इस टक्कर से एक्टर की गाड़ी का पिछला हिस्सा टूट गया। हालांकि किस्मत इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई।

नई दिल्ली, जेएनएन। Akash Choudhary Car Accident: अभिनेता और मॉडल आकाश चौधरी (Akash Choudhary) को लेकर एक खबर सामने आ रही है, जिससे एक्टर के फैंस थोड़ा परेशान हो रहे हैं। दरअसल, शनिवार को आकाश एक छोटी वेकेशन के लिए लोनावला जा रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस हादसे में एक्टर की जान बाल-बाल बची। आकाश चौधरी का हुआ कार एक्सीडेंट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आकाश चौधरी अपनी गाड़ी से लोनावला जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारी। इस टक्कर से एक्टर की गाड़ी का पिछला हिस्सा टूट गया। हालांकि, किस्मत इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। गाड़ी में एक्टर अपने कुत्ते के साथ सफर कर रहे थे। इस हादसे से एक्टर को पूरा हिलाकर रख दिया। मुझे झकझोर कर रख दिया- आकाश इस हादसे के बाद आकाश ने एक इंटरव्यू में बताया कि, जब ट्रक ने हमें टक्कर मारी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। हम सुरक्षित बच गए, लेकिन इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया, बेचैनी और नींद हराम कर दी। हालांकि मैं छुट्टियों पर था, मैं सो नहीं सका रात में। पूरी रात, मैं उस सड़क पर क्या हो सकता था, इसके विचारों से परेशान था। सड़क भारी ट्रकों से भरी हुई थी, और इस मौसम में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। आगे एक्टर ने कहा, ''हमें सुरक्षित रखने के लिए मैं भगवान का बहुत आभारी हूं।'' पुलिस ने ड्राइवर को किया था गिरफ्तार आगे एक्टर ने बताया कि, दुर्घटना के तुरंत बाद वह ट्रक चालक से भिड़ गया। इस मौके पर पुलिस भी पहुंची। मौके पर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में एक्टर ने अपनी शिकायत वापस ले ली, क्योंकि वह एक गरीब आदमी था।

Edited By: Aditi Yadav