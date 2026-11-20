एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लैमरस क्वीन अवनीत कौर (Avneet Kaur) कई बार अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ जाती हैं। कई बार उनका नाम म्यूजिक प्रोड्यूसर राघव शर्मा (Raghav Sharma) के साथ जोड़ा गया है। अब एक बार फिर दोनों के रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप चल रही है।

दरअसल, जामनगर में एक वेडिंग सेलिब्रेशन में राघव शर्मा और अवनीत कौर की तस्वीरें सामने आईं। इंटरनेट यूजर्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कहीं अवनीत और राघव शादी के बंधन में बंध गए हैं या बंधने की तैयारी में हैं। अब इन अफवाहों पर पहली बार राघव ने रिएक्ट किया है।

अवनीत-राघव की हुई शादी? अली गोनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर राघव शर्मा के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह उन्हें अवनीत संग शादी की अफवाहों को लेकर टीज कर रहे हैं। इस पर म्यूजिक प्रोड्यूसर ने साफ किया है कि उनकी शादी नहीं हो रही है। उनकी भाई की शादी है। राघव वीडियो में कहते दिखे-

मेरे भाई की शादी है, ठीक है ना? हो गया। राघव शर्मा के इस स्टेटमेंट के बाद अली और वह हंस-हंसकर लोटपोट हो गए। अली के इस वीडियो के जरिए राघव और अवनीत की शादी की अफवाह खारिज हो गई है।