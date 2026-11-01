15 मिनट में हुई थी Hina Khan और रॉकी की शादी, एक्ट्रेस ने कहा- 'या तो आगे बढ़ जाओ या...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) ने रॉकी जायसवाल से 4 जून 2025 को शादी की थी। यह शादी मुंबई स्थित उनके घर की छत पर बेहद सादगी और निजी माहौल में हुई थी।

शादी में मौजूद थे केवल 20 लोग

इस शादी में परिवार के करीब 20 सदस्य और करीबी लोग ही शामिल हुए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में हिना खान ने बताया कि शादी का उनका फैसला बहुत ही अचानक लिया गया था और इसके लिए उन्होंने केवल 15 मिनट लिए।

हाल ही में हुई एक बातचीत में हिना ने बताया कि उनके कैंसर के इलाज के दौरान ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। यह फैसला इतना अचानक लिया गया था कि वे अपनी शादी की पहली सालगिरह तक भूल गए।

हिना ने नहीं की थी कोई प्लानिंग सानिया मिर्जा से उनके यूट्यूब चैनल सर्विंग इट अप विद सानिया (Serving It Up with Sania) पर बात करते हुए हिना खान ने कहा,'यह बस एक अचानक लिया गया फैसला था। हमने इसकी कोई प्लानिंग नहीं की थी। मुझे नहीं लगता कि हम शादी करने के लिए तैयार थे या ऐसा कुछ। हम बहुत लंबे समय से करीब 10 साल से भी ज्यादा समय से साथ हैं।'

'मुझे लगता है कि अब 13-14 साल हो गए हैं। बात बस इतनी थी कि,अपनी सेहत को लेकर मैं जिस दौर से गुजर रही थी, मैंने रॉकी से कहा कि या तो तुम आगे बढ़ जाओ... किसी और से शादी कर लो, जिससे भी तुम चाहो, या फिर मुझसे ही शादी कर लो,क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा।'