Khatron Ke Khiladi 14 से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट बने आसिम रियाज? फैंस बोले- आखिर किस बात का इतना घमंड

#KhatronKeKhiladi14 gonna be remember for Sigma Asim Riaz who destroyed bullies & left show for the good.#RohitShetty & @ColorsTV playing victim card by releasing edited version. We all know the truth.#AsimRiaz #AsimSquad #TeamAsimRiaz pic.twitter.com/d1HKWkwq3H— 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗔𝘀𝗶𝗺 𝗥𝗶𝗮𝘇 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 🦁 (@TeamAsimRiaz_) July 29, 2024