Archana Gautam ने नए घर में पूरे रीति-रिवाजों के साथ किया गृह प्रवेश, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें

अर्चना की गृह प्रवेश पूजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जन्मीं अर्चना गौतम (Archana Gautam) इस वक्त उनकी खुशी सातवें आसमान पर हैं। उन्होंने अपना सालों पुराना सपना जो पूरा किया है। कड़ी मेहनत के बाद अर्चना ने मुंबई में भी अपना खुद का घर हो गया है। मंगलवार को अर्चना ने परिवार के साथ मिलकर पूरे रीति-रिवाजों से नए घर में प्रवेश किया। बता दें, उन्होंने ये घर बीते साल खरीदा था, जिसका काफी समय से रिनोवेशन चल रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ।

We are happy to see that smile on Archu. Here she shows her happiness on new home. And thanks all her fans for their good wishes.

Congratulations again Archu.#ArchanaGautam #archanakeangare

We love you @archanagautamm 🌹 pic.twitter.com/zShCOsGsnu— Archu - TheChamp (@Th3_Ch4mp) June 11, 2024