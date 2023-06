पति के साथ रोमांटिक वीडियो शेयर करने पर ट्रोल हुईं Ankita Lokhande, फैंस ने कहा- यब सब पब्लिक में क्यों दिखाना

Ankita Lokhandeपवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे आज किसी परिचय की मोहताज बनकर नहीं रह गई हैं। आज भी घर-घर में लोग उन्हें अर्चना के नाम से जानते हैं। एक्ट्रेस ने 2021 में बिजनसमैन विक्की जैन से शादी की थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसे देखने के बाद यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

Ankita Lokhande gets Romantic with Husband Vicky Jain

Your browser does not support the audio element.

HighLights 'पवित्र रिश्ता' फेम अंकिता लोखंडे हुईं ट्रोल सोशल मीडिया पर शेयर किया विक्की जैन के साथ रोमांटिक वीडियो वीडियो देख फूटा फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली, जेएनएन। टेलीविजन इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लवी डवी पिक्चर्स पोस्ट करती रहती हैं। कभी अपनी सिंगल तस्वीरें, तो कभी पति विक्की जैन के साथ वह हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं। रीसेंट्ली, उन्होंने विक्की जैन के साथ एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया है। लेकिन इस वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट्स से ज्यादा निगेटिव कमेंट्स पोस्ट किए गए हैं। अंकिता ने पोस्ट किया ये वीडियो अंकिता लोखंडे को विक्की जैन के साथ रोमांटिक वीडियो शेयर करना भारी पड़ गया है। दरअसल, उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह विक्की जैन के साथ कुछ इस तरह का रोमांस कर रही हैं, जिसे देखने के बाद फैंस ने उनके वीडियो को चीप और वल्गर बता दिया है। फैंस को नहीं पसंद आया अंकिता लोखंडे का वीडियो अंकिता ने विक्की जैन के साथ जो वीडियो शेयर किया है, उसके बैकग्राउंड में फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' का गाना 'तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए' बज रहा है। इस पूरे वीडियो में अंकिता ने विक्की के साथ कुछ डांस किया है, जो कि कई लोगों को देखने में अच्छा नहीं लग रहा। कुछ यूजर्स ने अंकिता और विक्की की तारीफ की, तो कुछ ने उन्हें इस तरह के वीडियो बनाने पर ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ''मुझे समझ नहीं आता कि इस चीज को प्राइवेट रखने की जाए आपको यह सब पब्लिक में क्यों दिखाना होता है। यह सब कुछ खास अच्छा नहीं लगा।'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''इतना गंदा वीडियो मत पोस्ट किया करो सोशल मीडिया पर ये प्यार ऑफ लाइन भी तो कर सकते हो दिखाने की क्या जरूरत है।'' गौरतलब है कि अंकिता लोखंडे ने विक्की जैन से 14 दिसंबर, 2021 को मुंबई के फाइव स्टार होटल में शादी की थी। अंकिता टीवी के अलावा फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने कुछ समय पहले तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गई थीं, जब उन्होंने बताया कि 'मणिकर्निका' के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में उनका कोई गॉड फादर नहीं है, इसलिए उन्हें काम की कमी फेस करनी पड़ रही है। वह लोगों से काम मांगने नहीं जा सकतीं। अगर उन्हें लगता है कि उनमें टैलेंट है, तो वह उन्हें कास्ट करेंगे।

Edited By: Karishma Lalwani