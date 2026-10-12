'लोग बुढ़ऊ बुलाते हैं...' ऑनलाइन ट्रोलिंग पर छलका Amitabh Bachchan का दर्द, 'सदी के महानायक' ने सुनाई आपबीती

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन ट्रोलिंग इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ दिन पहले ही सलमान खान ने बिग बॉस 20 में इसे लेकर ट्रोलर्स की क्लास लगाई थी और अब अमिताभ बच्चन ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सदी के महानायक वैसे तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लोग उनकी पोस्ट को पसंद भी करते हैं लेकिन ट्रोलिंग के वार से बिग बी भी नहीं बच पाए।

'बिग बी' ने कम कर दिया पोस्ट करना इस पर बच्चन ने कहा, 'पहले हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा यंत्र है, इसमें हम अपने दिल की बात बोल देते हैं। उसके बाद जब हमने पढ़ना शुरू किया कि इसका कमेंट क्या है, तो हमने ऐसे लिखना बंद कर दिया। क्योंकि हमने देखा कि लोग क्या-क्या लिख रहे हैं- 'अपने आप को क्या समझता है रे तू बुढ़ऊ, ऐसे क्यों बोल रहा' है। ऐसी-ऐसी शब्दावली होती है, बड़ा अजीब लगता है। तो अब हमने ज्यादा लिखना छोड़ दिया है।'