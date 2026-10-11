84 की उम्र में भी इतने फिट कैसे हैं Amitabh Bachchan? 'महानायक' का डेली रूटीन आपको भी कर देगा मोटिवेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 2026 को 84 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी वे रिटायर नहीं हुए बल्कि टीवी से लेकर फिल्मों और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी बराबर रूप से एक्टिव हैं।

लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस उम्र में भी बिग बी इतने एक्टिव, एनर्जेटिक और काम को लेकर इतने पैशनेट कैसे हैं? बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार का बिजी वर्क शेड्यूल और फिटनेस के प्रति उनका समर्पण आज भी लोगों का ध्यान खींचता है।

सेहत को लेकर क्या है 'बिग बी' का नजरिया? 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट करने से लेकर रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन बनाए रखने तक, इस अनुभवी एक्टर ने दिखाया है कि उम्र बढ़ने के साथ एक्टिव रहना कितना जरूरी है। हालांकि उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों की ताकत, जोड़ों की गतिशीलता और संतुलन में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन फिटनेस के प्रति बच्चन का नजरिया एक दिलचस्प उदाहरण पेश करता है कि कैसे जिंदगी के बाद के सालों में भी शारीरिक गतिविधि को प्राथमिकता दी जा सकती है।

फिट रहने के लिए क्या करते हैं 'महानायक'? उनके ट्रेनर ने बताया है कि एक्टर ने दो दशकों से भी ज्यादा समय से एक बहुत ही रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन का पालन किया है, जिसमें उनकी बदलती शारीरिक जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। बच्चन की फिटनेस यात्रा की सबसे खास बातों में से एक है उनकी निरंतरता (Consistency)। सिर्फ दिखावे या बहुत ज्यादा मुश्किल वर्कआउट पर ध्यान देने के बजाय, ताकत, गतिशीलता और कुल मिलाकर सेहत पर जोर दिया जाता है।

'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहम भट्ट ने एक्टर के लंबे समय से चले आ रहे एक्सरसाइज रूटीन के बारे में बात की थी। भट्ट के अनुसार, उनकी पत्नी और फिटनेस कोच वृंदा ग्रोवर ने बच्चन के साथ लगभग 26 वर्षों तक काम किया है और उन्हें एक व्यवस्थित ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए रखने में मदद की है। यह रूटीन काफी हद तक वैसा ही रहा है, बस पैरों की मजबूती जैसी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं।

सही एक्सरसाइज को लगातार करते रहना और साथ ही अपनी बदलती क्षमताओं के अनुसार उनमें बदलाव करना, ताकत और शारीरिक कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद कर सकता है। उनके ट्रेनर द्वारा 26 सालों से बनाए रखे गए रूटीन का ब्यौरा निरंतरता के महत्व को उजागर करता है। यानी फिजिकल एक्टिविटी को लगातार करना ही फिट रहने का राज है और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमिताब बच्चन (Amitabh Bachchan) कोई हैवी वर्कआउट या इंटेंस एक्टिविटी नहीं करते बल्कि रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित खाना और अच्छी से तरह से रेस्ट करना ही उनकी इस हेल्दी लाइफस्टाइल का मंत्र है। वहीं इस रूटीन में निरंतरता बनाए रखना ही इस तरह की फिटनेस का राज है।