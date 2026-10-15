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Jailer 2 X Review: आ गया रजनीकांत की फिल्म का पहला रिव्यू! सुबह के शोज में ही कर डाली डबल डिजिट में कमाई

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Thu, 15 Oct 2026 09:24 AM (IST)

Jailer 2 X Review: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को रिलीज हो गई है और इसे दर्शकों से शानदार शुरुआती रिव्यू मिल रहे हैं।

रजनीकांत की जेलर 2 का रिव्यू

रजनीकांत की जेलर 2 का रिव्यू

HighLights

  1. रजनीकांत की 'जेलर 2' को मिले जबरदस्त शुरुआती रिव्यू

  2. नेल्सन की कॉमेडी और अनिरुद्ध का संगीत रहा मुख्य आकर्षण

  3. फिल्म का पहला हाफ दर्शकों को खूब पसंद आया

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajinikanth) टाइगर मुथुवेल पांडियन (Tiger Muthuvel Pandian) के रूप में जेलर 2 (Jailer 2) के साथ शानदार वापसी कर चुके हैं। नेलसन दिलापकुमार (Nelson Dilipkumar) निर्देशित फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

अपने फेवरेट सुपरस्टार की वापसी को देखकर फैंस के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। फिल्म के स्क्रीन पर आते ही इसने सबका ध्यान खींच लिया है। इसी के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए दर्शकों ने इसके रिव्यू भी शेयर करना शुरू कर दिया है।

इसका पहला पार्ट साल 2023 में आया था ऐसे में सभी के मन में ये सवाल भी है कि क्या मूवी फिर से अपना वही पुराना जादू बरकरार रख पाएगी? शुरुआती रिव्यू को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को मूवी पसंद आ रही है। आइए जानते हैं क्या है जनता की राय -

एक यूजर ने जेलर 2 की तारीफ करते हुए लिखा- 'बेहद शानदार। डबल मैडनेस'

दूसरे ने लिखा- Jailer2 का फर्स्ट हाफ कमाल का है।

सुपरस्टार टाइटल कार्ड, पूरी फिल्म में नेल्सन की मजेदार कॉमेडी, मास ब्रिज सीक्वेंस और चाय की दुकान वाला सीन, इंटरवल ब्लॉक जबरदस्त है…बेहद दिलचस्प। नेल्सन, क्या कमाल किया है… हुकुम

एक अन्य ने कमेंट किया- 'फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। शुरुआत काफी हल्के-फुल्के अंदाज में होती है। रजनीकांत (यानी टाइगर मुथुवेल पांडियन) के लिए एक सिंपल लेकिन एकदम परफेक्ट एंट्री है। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर कई सीन्स को और भी शानदार बना देता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है।

लेकिन पहले हाफ की सबसे खास बात है नमो नारायण और योगी बाबू का वो अनपेक्षित ह्यूमर है जो ज्यादातर जगहों पर एकदम फिट बैठता है। एकदम नेल्सन स्टाइल वाला मजा! स्क्रीनप्ले को माहौल बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इंटरवल पॉइंट पर यह एकदम धमाके के साथ सामने आता है। काफी मनोरंजक पहला हाफ

कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर

जेलर 2 को सन पिक्चर्स के बैनर तले कलानिधि मारन पेश कर रहे हैं। फिल्म के पहले भाग में संगीत देने वाले अनिरुद्ध रविचंदर, एक बार फिर संगीतकार के रूप में लौटे हैं। रजनीकांत के अलावा मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, राम्या कृष्णन, मोहनलाल, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु, योगी बाबू और एसजे सूर्या शामिल हैं।

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