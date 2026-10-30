Akka Review: महिलाओं के साम्राज्य की लड़ाई में चमकीं कीर्ति-राधिका, क्या वाकई दमदार है नेटफ्लिक्स की पीरियड क्राइम ड्रामा?

एकता गुप्ता, नई दिल्ली। कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की मुख्य भूमिका वाली पीरियड क्राइम ड्रामा सीरीज 'अक्का' ने नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे दी है। मातृसत्ता के आस-पास बुनी गई कहानी सत्ता की फेरबदल की कोशिश, स्मगलिंग, क्राइम , धोखाधड़ी के ताने-बाने के साथ दिखाई गई है। इसका निर्देशन धर्मराज शेट्टी ने किया है वहीं यश राज फिल्म्स के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया गया है। कैसी है सीरीज, आइए जानते हैं इस रिव्यू में-

क्या है कहानी? नेटफ्लिक्स (Netflix) की इस सीरीज की कहानी भारत की स्वतंत्रता के बाद की पृष्ठभूमि में एक ऐसे साम्राज्य के ईर्द-गिर्द बुनी गई है जिसका अतीत 800 साल पुराना है। इसकी कहानी एक काल्पनिक जगह पेर्नुरू की है जहां महिलाओं का शासन है और इस शासन की गद्दी पर 'अक्का' बैठती हैं। इतना ही नहीं इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी एक लड़की ही होती है।

रुद्रा कुछ लोगों को अपनी तरफ कर मालेमार की विरासत पर बहनों का आधिपत्य खत्म करना चाहती है और इसके लिए वह किसी की जान भी ले सकती है। सत्ता के लिए दो पावरफुल औरतों के बीच की इस कहानी में आखिर जीत किसकी होती है? यह तो सीरीज देखने पर ही पता चलेगा।

एक्टिंग भवानी के रूप में कीर्ति सुरेश और रुद्रा के रूप में राधिका आप्टे की प्रेजेंस पावरफुल है वहीं सपोर्टिंग कलाकारों ने भी बेहतरीन एक्टिंग है। महेश मांजरेकर की शुरुआत में एक छोटी झलक दिखती है लेकिन पूरी कहानी उनके ही नजरिये से दिखाई गई है। मंझी हुई कलाकार तन्वी आजमी ने हमेशा की तरह अपना प्रभाव छोड़ा है वहीं अंशुमन पुष्कर और अन्य मेल एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है। डायरेक्शन अक्का (Akka) धर्मराज शेट्टी की पहली निर्देशित और लिखित फिल्म है। पहली फिल्म के हिसाब से उन्होंने एक्टर्स की पोटेंशियल एक्टिंग को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। पीरियड सिनेमा को शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा लेकिन इन सबके बीच सीरीज की जान यानी स्क्रीनप्ले में कहीं ना कहीं पीछे रह गए।

क्या है खूबी? अक्का सीरीज की सबसे बड़ी खूबी इसके मंझे हुए एक्टर्स हैं। भवानी के रूप में कीर्ति सुरेश ने मातृसत्ता की पावर को बखूबी पर्दे पर उतारा है वहीं राधिका आप्टे का पावरफुल और खौफनाक अंदाज भी देखने लायक है।

पीरियड सिनेमा को पर्दे पर उतारने में धर्मराज ने बारीकी से मेहनत की है। एक्टर्स की कॉस्ट्यूम से लेकर उनके लुक पर मेहनत की गई है। इसके अलावा म्यूजिक कहानी पर सटीक बैठता है वहीं सिनेमैटोग्राफी भी ठीकठाक है। सीरीज लंबी नहीं है, 5 एपिसोड में कहानी को बिना जल्दबाजी के सधे हुए अंदाज में दिखाया गया है। कहां रह गई कमी? सीरीज की सबसे बड़ी कमी इसका स्क्रीनप्ले है। कैरेक्टर्स और सेट भले ही कितने ही ग्रैंड और पावरफुल क्यों ना हो अगर कहानी में दम नहीं होगा तो बोरियत और कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। अक्का (Akka Web Series) की कहानी मातृसत्ता पर आधारित है जो एक यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है लेकिन 800 साल पुराना यह साम्राज्य सिर्फ एक लड़की के आने से आसानी से ऊथल-पुथल हो जाता है, यह पचाना थोड़ा मुश्किल लगता है।