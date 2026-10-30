'कायर करते हैं ट्रोलिंग', Akka एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब

स्मिता श्रीवास्‍तव, मुंबई: महिलाओं की ताकत, सत्ता और संघर्ष की कहानी कहने वाली वेब सीरीज ‘अक्का’ रिश्तों और महत्वाकांक्षाओं के बीच उलझी ऐसी दुनिया को सामने लाता है, जहां फैसले लेने वाली महिलाएं हैं। नेटफ्लिक्स पर आज से रिलीज हो रही। इस सीरीज में अभिनेत्री राधिका आप्टे (Radhika Apte) लीड रोल में नजर आएंगी।

अक्का के किरदार पर बोलीं राधिका आप्टे लेटेस्ट वेब सीरीज अक्का में राधिका आप्टे ने रूद्रा की भूमिका निभाई है। यह भूमिका निभाने को लेकर राधिका कहती है कि यह मेरा बहुत ही मसालेदार और खास अंदाज वाला किरदार है। मैंने पहले कभी इस तरह डायलागबाजी नहीं की थी। इसमें तो पूरा जोर संवाद अदायगी पर ही है। यह एक भव्य पीरियड ड्रामा है, जिसमें हर चीज को खास अंदाज में पेश किया गया है। शो में मेरा पात्र मुंबई से है।

असल जिंदगी में ताकत के मायने को लेकर राधिका कहती हैं कि मेरे लिए ताकत का मतलब है अपनी ताकत और अपने विशेषाधिकारों को पहचानना। ताकत का मतलब है अपने लिए खड़े हो पाना। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना ताकत नहीं है। किसी से जबरन वसूली करना या उसका शोषण करना भी ताकत नहीं है। मेरे हिसाब से असली ताकत है सभी के साथ समान व्यवहार करना। यही मेरे लिए ताकत की असली परिभाषा है।

फिल्म इंडस्ट्री में भी बदलाव पर राधिका की सोच सीरीज में सारे फैसले सत्‍ता पर आसीन महिला जिसे अक्‍का कहा जाता है उसके द्वारा लिए जाते हैं। हालांकि फिल्‍म इंडस्‍ट्री में अभी भी अभिनेत्रियों को समानता के अधिकार के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। फिल्म इंडस्ट्री में भी बदलाव को लेकर राधिका कहती है कि हां, मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं।

हालांकि, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन बदलाव निश्चित रूप से हो रहे हैं। अब महिलाओं को पहले से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। वे अपनी आवाज उठा रही हैं और उनकी बात पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुनी जा रही है। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन स्थिति में सुधार जरूर आया है। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। महिलाओं को केंद्र में रखकर ज्यादा कहानियां लिखी जा रही हैं।

ट्रोलिंग पर बोलीं राधिका इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग पर कलाकार मुखर हो रहे हैं। ट्रोलिंग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर राधिका कहती हैं कि मैं इंटरनेट मीडिया ज्यादा नहीं देखती। इसलिए मुझे वास्तव में इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। जिन लोगों के पास समय होता है, वे ही ट्रोल करते हैं। मुझे उनसे कुछ कहना भी नहीं है। मुझे ट्रोल करना है, तो कीजिए। मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं देती। मेरे लिए यह समय की बर्बादी है। ट्रोल करने वाले कायर होते हैं।