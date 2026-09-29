OTT पर छाने के लिए तैयार पीरियड थ्रिलर Akka, कब और कहां रिलीज होगी कीर्ति सुरेश-राधिका आप्टे की सीरीज
कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे स्टारर पीरियड थ्रिलर शो 'अक्का' (Akka) की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। यहां जानते हैं कब और कहां होगी रिलीज?
HighLights
ओटीटी पर कब रिलीज होगी अक्का?
कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की फिल्म ओटीटी पर छाने को तैयार
कब और कहां देख सकते हैं पीरियड थ्रिलर?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे स्टारर 'अक्का' एक अपकमिंग पीरियड थ्रिलर वेब सीरीज है। आइए जानते हैं ओटीटी पर यह सीरीज कब और कहां स्ट्रीम होना शुरू होगी?
OTT पर कब देखें 'अक्का'?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) की 'अक्का' (Akka) का प्रीमियर 30 अक्टूबर, 2026 को OTT पर होना तय है। इस सीरीज का पहला लुक मेकर्स ने 2025 में जारी किया था।
हालांकि, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर से प्रीमियर की तारीख के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
क्या है 'अक्का' की कहानी?
पीरियड थ्रिलर 'अक्का' की कहानी 1980 के दशक के दक्षिण भारतीय शहर पेरनुरु पर आधारित है जो एक सख्त मातृसत्तात्मक समाज में आगे बढ़ती है। जहां शहर की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत महिलाओं के हाथ में है। इस व्यवस्था के केंद्र में 'अक्का' नाम का एक खास महिला समूह है- ताकतवर महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप जो पेरनुरु में सोने की गैर-कानूनी तस्करी के बड़े और मुनाफे वाले कारोबार को नियंत्रित करता है।
ताकतवर महिलाओं के नेतृत्व में, 'अक्का' डर और वफादारी के दम पर राज करती है। उनके पास महिलाओं की एक ऐसी सेना है जो लड़ने और गिरोह की दौलत व सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित हैं।
उनके मजबूत साम्राज्य को तब खतरा होता है जब पेरनुरु में एक रहस्यमयी बाहरी महिला आती है, जिसकी 'अक्का' समूह से गहरी निजी दुश्मनी है। समूह का सीधे सामना करने के बजाय, वह उनकी अंदरूनी कमजोरियों और फूट का फायदा उठाना शुरू कर देती है।
कीर्ति और राधिका का लीड रोल
कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और तन्वी आजमी की अहम भूमिका वाली 'अक्का' को YRF एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है और इसे पहली बार निर्देशन कर रहे धर्मराज शेट्टी ने डायरेक्ट किया है।
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