Superman ही ऐसा कर सकता है! पर्दे पर आएगी Christopher Reeve की असली कहानी, डॉक्युमेंट्री का ट्रेलर आउट

1995 में रीव के साथ क्या हुआ था?

1995 में एक प्रतियोगिता के दौरान क्रिस्टोफर रीव का घोड़ा तीसरी बाधा को पार करते वक्त अचानक रुक गया, जिससे कीव उछलकर आगे जा गिरे। घोड़े की लगाम उनके हाथ में ही रही और हाथों में फंस गई। सिर के बल गिरने की वजह से क्रिस्टोफर रीव की गर्दन की हड्डियां (First And Second Vertebrae) टूट गईं, जिन पर सिर टिका रहता है।