Cannes के रेड कारपेट पर सिंगर Kelly Rowland ने सुरक्षा गार्ड के साथ की बदतमीजी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2024) के रेड कारपेट पर मंगलवार को सिंगर केली रोलैंड ने वॉक किया। इस दौरान उनकी एक फीमेल सुरक्षा गार्ड से अनबन भी होती नजर आई। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सुरक्षा गार्ड पर चिल्लाती नजर आ रही हैं।

.@KellyRowland had to gather security after they tried to rush her up the stairs while she attempted to talk to fans and paparazzi. pic.twitter.com/2Or0duRYxk— OhKelly! (@OhKellyRowland) May 21, 2024