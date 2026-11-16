रॉबर्ट पैटिनसन बने नए James Bond, हाथों में बंदूक थामे दिखा इंटेंस अवतार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रॉबर्ट पैटिनसन को ऑफिशियल तौर पर अगला जेम्स बॉन्ड घोषित कर दिया गया है। 'द बैटमैन' और 'द ओडिसी' जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर यह अभिनेता अब इस मशहूर किरदार में पर्दे पर नजर आएंगे। इसके साथ ही, अगले 007 की कास्टिंग को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है।

डैनियल क्रेग के बाद रॉबर्ट पैटिनसन अगले जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग (Daniel Craig) के 007 के रूप में पांच फिल्मों तक काम करने के बाद, अब रॉबर्ट पैटिनसन (Robert Pattinson) इस भूमिका में नजर आएंगे। क्रेग पहली बार 2006 की फिल्म 'कैसिनो रॉयल' में इस सीक्रेट एजेंट के रूप में दिखे थे, और 2021 में 'नो टाइम टू डाई' के साथ उन्होंने इस किरदार को अलविदा कह दिया। इस फिल्म में, एक ग्लोबल खतरे को रोकने की कोशिश के दौरान बॉन्ड ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी।

जिसके बाद जेम्स बॉन्ड (James Bond) फ्रेंचाइजी की 25 फिल्मों में 6 एक्टर्स ने इस मशहूर किरदार को निभाया और अब 26वीं फिल्म के लिए यह किरदार कौन निभाएगा इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। लेकिन आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और ऑफिशियल तौर पर 26वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन को अगला जेम्स बॉन्ड घोषित कर दिया गया है।