James Bond बनकर 4 एक्टर्स ने किया सबसे लंबा राज, किसी ने 15 तो किसी ने 7 साल तक 007 किरदार में भरी जान

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए एक इमोशन बन चुका है। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट के इस काल्पनिक किरदार को 1953 में राइटर इयान फ्लेमिंग ने अपनी नॉवेल में उतारा था। किताबों से निकलकर पर्दे पर आए जेम्स बॉन्ड के पावरफुल किरदार को अब तक कई सितारे अलग-अलग फिल्मों में निभा चुके हैं।

इन दिनों अमेजन एमजीएम स्टूडियो को जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए नए चेहरे की तलाश है। जिसके लिए 5 हॉलीवुड एक्टर्स का स्क्रीन टेस्ट भी हो चुका है। अब दर्शकों का अगला जेम्स बॉन्ड कौन बनेगा, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि MI6 के फेवरेट एजेंट जेम्स बॉन्ड का किरदार सबसे लंबे वक्त तक किन एक्टर्स ने निभाया है।

डेनियल क्रेग (Daniel Craig) जिस हॉलीवुड एक्टर ने सबसे लंबे समय तक जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है, उसमें पहला नाम सबके फेवरेट डेनियल क्रेग का है। उन्होंने कुल 5 फिल्मों में 007 का किरदार निभाया है। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म कैसीनो रॉयल में सबसे पहले वह जेम्स बॉन्ड बने थे। उसके बाद उन्होंने क्वांटम ऑफ सोलेस, स्काईफॉल और स्पेक्टर में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी।

2021 में रिलीज हुई फिल्म नो टाइम टू डाई में डेनियल क्रेग आखिरी बार जेम्स बॉन्ड बने थे, क्योंकि फ्रेंचाइजी फिल्म में उनका किरदार मर जाता है। उन्होंने 15 साल तक फेमस किरदार को अदा करने के बाद दोबारा जेम्स बॉन्ड बनने से इनकार कर दिया।

रोजर मूर (Roger Moore) डेनियल क्रेग के बाद जिस एक्टर ने सबसे ज्यादा जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया, वो हैं रोजर मूर। हॉलीवुड अभिनेता ने पहली बार 1973 में फिल्म लिव एंड लेट डाई में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया। इसके अलावा वो द मैन विद द गोल्डन गन, 1977 में रिलीज फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी, मूनरेकर, फॉर योर आइज ओनली, ऑक्टोपसी और अ व्यू टू अ किल सहित 7 फिल्मों में वह 007 बने। उन्होंने लगभग 12 साल तक ये किरदार निभाया।

शॉन कॉनरी (Sean Connery) अभिनेता शॉन कॉनरी ने लगभग 9 साल तक जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। उन्होंने साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म 'डॉ. नो' में पहली बार जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा किया। इसके बाद वह 'फ्रॉम रशिया विद लव', 'गोल्डफिंगर', 'थंडरबॉल', 'यू ओनली लिव ट्वाइस', 'डायमंड्स आर फॉरएवर' और 'नेवर से नेवर अगेन' में जेम्स बॉन्ड बने।