एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रॉबर्ट पैटिनसन को जेम्स बॉन्ड (James Bond) फ्रैंचाइजी में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है, लेकिन क्या वे 007 की विरासत पर खरे उतर पाएंगे? इसको लेकर फैंस के मन में भी कई तरह के सवाल हैं।

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इसको लेकर लोगों की ऑनलाइन अलग-अलग राय है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उनके सामने एक बड़ी विरासत है। इसमें न केवल वे छह अभिनेता शामिल हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित किरदार निभाया है, बल्कि कई अन्य भी हैं जिन्हें यह रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। चलिए बात कर लेते हैं उनके बारे में।

रिचर्ड बर्टन (Richard Burton) रिचर्ड बर्टन एलिजाबेथ टेलर के साथ अपने रिश्ते से पहचाने जाने से बहुत पहले हॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश मंच पर अपना नाम बनाया था और फिर 'द रोब' (The Robe) जैसी शानदार ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म के जरिए खुद को बॉक्स ऑफिस पर सफल अभिनेता के रूप में स्थापित किया।

जेम्स बॉन्ड सीरीज के लेखक इयान फ्लेमिंग ने खुद उनसे संपर्क किया था। फ्लेमिंग यह देखना चाहते थे कि क्या उनके पहले जेम्स बॉन्ड उपन्यास, 'कैसिनो रॉयल' (Casino Royale) पर फिल्म बनाई जा सकती है और उन्हें लगा कि बर्टन में वह सभी चीजें मौजूद हैं।

हालांकि वेल्श अभिनेता ने इस भूमिका को ठुकरा दिया क्योंकि उस समय वे ब्रॉडवे पर 'किंग आर्थर' का किरदार निभा रहे थे। उनके ग्रेट-नेफ्यू गाइ मास्टरसन ने बाद में इस बारे में बात की और बताया, बर्टन ने मुझसे कहा था कि उन्हें लगा कि यह बस एक और आम फिल्म होने वाली है।'

एक दशक बाद, कॉनरी के हटने पर, उन्हें फिर से इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को इस दौड़ से बाहर कर लिया, क्योंकि उनकी हमेशा से यही इच्छा रहती थी कि उन्हें निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली रकम से कहीं ज्यादा पैसे मिलें। 007 का किरदार न निभाने वाले अभिनेताओं में शायद बर्टन सबसे बेहतरीन थे। अगर वे इस भूमिका में होते, तो उनका अभिनय बेहद दमदार और सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता।

क्लिंट ईस्टवुड (Clint Eastwood) ब्रॉकोली परिवार ने हमेशा ही किसी गैर-ब्रिटिश अभिनेता को बॉन्ड के रूप में चुनने से परहेज किया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई अभिनेता इस भूमिका के करीब पहुंच चुके थे। इनमें न्यूजीलैंड के सैम नील (जो उत्तरी आयरलैंड में पैदा हुए थे और उनकी मां अंग्रेज थीं), क्रोएशिया के गोरान विस्नजिक और फांस के लैम्बर्ट विल्सन शामिल थे।

फिर भी, 1960 के दशक के अंत में, जब बॉन्ड के निर्माता कॉनरी की जगह लेने के लिए किसी नए 007 की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने अमेरिकी स्टार क्लिंट ईस्टवुड को लेने पर विचार किया था। उस समय ईस्टवुड मुख्य रूप से सर्जियो लियोन की 'डॉलर्स ट्रिलॉजी' में अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे।

हालांकि ईस्टवुड ने भी यह रोल ठुकरा दिया। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो यह कि कॉनरी के शानदार अभिनय के बाद इस रोल को निभाना उन्हें असहज लगता, और दूसरा यह कि उनका मानना था कि यह किरदार किसी ब्रिटिश व्यक्ति को ही निभाना चाहिए।

माइकल गैंबोन (Michael Gambon) दिवंगत माइकल गैंबोन को देश के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उनके करियर का सफर शानदार रहा है, जिसमें डंबलडोर के किरदार से लेकर पुरस्कार जीतने वाले उनके कई बेहतरीन स्टेज नाटक शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 1960 के दशक के आखिर में लॉरेंस ओलिवियर के 'नेशनल थिएटर' में एक उभरते हुए कलाकार के तौर पर, वे देश के सबसे बेहतरीन युवा अभिनेताओं में से एक थे। उस समय वे जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए शॉन कॉनरी की जगह लेने के दावेदार भी हो सकते थे।

हालांकि, गैंबोन की एक और आदत थी वे अक्सर इंटरव्यू लेने वालों को मजे लेने के लिए अजीबोगरीब और झूठी बातें सुना दिया करते थे। इसलिए, 007 (जेम्स बॉन्ड) का रोल ठुकराने के पीछे उन्होंने जो कारण बताए, उन पर पूरी तरह यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने कहा था, मैंने ब्रॉकोली से कहा कि मुझे यह रोल नहीं चाहिए क्योंकि मैं बॉन्ड जैसा नहीं दिखता। मेरे बाल अच्छे नहीं हैं और मैं थोड़ा मोटा भी हूं।'

क्रिश्चियन बेल (Christian Bale) क्रिश्चियन बेल ने पॉप कल्चर के दो सबसे मशहूर किरदार निभाए हैं। इनमें एक है बैटमैन और दूसरा है पैट्रिक बैटमैन लेकिन 007 (जेम्स बॉन्ड) का रोल ठुकराकर उन्होंने अपनी लिस्ट में तीसरा 'B' जोड़ने का मौका गंवा दिया। 'अमेरिकन साइको' में एक कातिल इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर बेल की एक्टिंग से बारबरा ब्रोकोली इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने कहा कि अगर बेल चाहें तो बॉन्ड का रोल उन्हें मिल सकता है।