'कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर डूम' ने दिया दीवाली का तोहफा, इंडिया में बदली Avengers Doomsday की रिलीज डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे (Avengers Doomsday) की रिलीज का जितना विदेशी दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उससे कई गुना अधिक भारतीय सिनेप्रेमियों को इसका इंतजार है। अब मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इंडियन ऑडियंस को दीवाली का अर्ली गिफ्ट दे दिया है, जो एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज से नाता रखता है।

इसका एलान एवेंजर्स डूम्सडे के कैप्टन अमेरिका (क्रिस इवांस) और डॉक्टर डूम (रॉबर्ट डाउनी जूनियर) ने किया है। आइए जानते हैं कि इस आगामी सुपरहीरो फिल्म पर क्या लेटेस्ट अपेडेट आया है। भारत में जल्द रिलीज होगी एवेंजर्स डूम्सडे दरअसल भारत के सबसे बड़े फेस्टिव सीजन दीवाली को मद्देनजर रखते हुए मार्वल स्टूडियोज की तरफ से भारतीय दर्शकों को दीवाली का स्पेशल गिफ्ट एवेंजर्स डूम्सडे की बदली हुई रिलीज डेट के रूप में दिया गया है। पहले ये फिल्म विदेशों सहित इंडिया में 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब दीवाली सरप्राइज के तौर पर एवेंजर्स डूम्सडे को इंडिया में अमेरिका की रिलीज से एक दिन 17 दिसंबर 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा।

नमस्ते इंडिया के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हुए RDJ और इवांस कहते हैं कि इस दीवाली के बारे में हमें जो बात सबसे अच्छी लगती है, वह यह है कि यह एक अध्याय के खत्म होने और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। इस बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, बस फर्क इतना है कि अंधेरे से उजाले की ओर जाने के बजाय, मुझे लगता है कि यहां मामला शायद उल्टी दिशा में जा रहा है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हम आपसे एवेंजर्स डूम्सडे में मिलेंगे, वो भी एक दिन पहले।