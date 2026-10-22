चीन में धमाल मचाएगी मार्वल की Avengers: Doomsday, 'ड्यून पार्ट- 3' की रिलीज डेट में हुआ बदलाव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की अगर किसी फिल्म का हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है तो वह एवेंजर्स: डूम्सडे (Avengers: Doomsday) है। क्रिसमस के मौके पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस सुपरहीरो फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अब एवेंजर्स: डूम्सडे के चीन में प्रदर्शित किए जाने की खबर भी सामने आ रही है।

लेकिन इसके साथ ही ड्यून पार्ट-3 (Dune: Part 3) की रिलीज डेट को बदल गया है और चीन में अब इस अमेरिकन साइंस-फिक्शन फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में समझते हैं-

एवेंजर्स: डूम्सडे की वजह से बदली ड्यून 3 की रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026 को एवेंजर्स: डूम्सडे को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। लेकिन चीन में ये फिल्म रिलीज से दो दिन पहले बड़े पर्दे पर प्रदर्शित की जाएगी। ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 16 दिसंबर 2026 को मार्वल की एवेंजर्स: डूम्सडे को चीन में आईनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। लेकिन इसके बाद अब ड्यून पार्ट-3 के मेकर्स की चिंता बढ़ गई है और उन्होंने चीन में अपनी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाया है।

जिस तरह का बज इन दोनों मूवीज को लेकर सिनेमाई गलियारे में बना हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि चीन के बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों हॉलीवुड मूवीज अपनी धाक जमाती हुई नजर आ सकती हैं।