अंबानी खानदान की खास मेहमान, Bigg Boss का बनने वाली थीं हिस्सा... Kim Kardashian का भारत से क्या है नाता?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर में अपनी लाइफस्टाइल, फैशन और टीवी रियलिटी शो कीपिंग अप विद द कार्दशियन से मशहूर हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन (Kim Kardashian) सिर्फ अमेरिका या विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी काफी पॉपुलर हैं।

यह कहना गलत नहीं होगा कि 45 साल की किम कार्दशियन का भारत से गहरा कनेक्शन है। वह कई वजहों से भारत में सुर्खियां बटोर चुकी हैं। चाहे बिग बॉस में आने की खबरें हों या फिर अंबानी खानदान की शाही पार्टी में शामिल होकर लाइमलाइट बटोरना हो... आज हम आपको बताएंगे कि किम कब-कब भारत में 'टॉक ऑफ द टाउन' बनीं।

अनंत अंबानी की शादी में किम ने चुरा ली थी महफिल जुलाई 2024 में अंबानी खानदान के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के ग्रैंड वेडिंग फंक्शन में किम कार्दशियन और उनकी बहन भी शामिल हुई थीं। लाल लहंगे में उन्होंने हर किसी को चौंका दिया था। भारत में ऑटो राइड करने से लेकर मंदिर में खाना परोसने तक... किम ने अपने इंडिया टूर को खूब एन्जॉय किया था।

यही नहीं, उन्होंने अंबानी वेडिंग फंक्शन का जिक्र अपने शो में भी किया था। साथ ही यह भी बताया था कि वह अंबानी फैमिली को डायरेक्टली नहीं जानती हैं। एक जौहरी फ्रेंड लोरेन श्वार्ट्ज मिले इन्विटेशन पर उन्होंने भारत आकर इस जश्न का हिस्सा बनने का फैसला किया था।