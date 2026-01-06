1 घंटे 42 मिनट की महाफ्लॉप फिल्म का Prime Video पर कब्जा, OTT पर धाक जमाए बैठी है मूवी

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    ओटीटी पर इस वक्त नए साल की शुरूआत के साथ नई फिल्में-सीरीज आनी शुरू हो गई हैं। इन फिल्मों और सीरीज को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। अब इन दिनों ओटीटी ( ...और पढ़ें

    ओटीटी पर धमाल मचा रही है ये फ्लॉप फिल्म

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। OTT प्लेटफॉर्म पर 2026 की शुरूआत से ही नई कहानियों के आने की शुरूआत हो गई है। वहीं इन फिल्मों और सीरीज को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। नई-नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं तो इसी बीच अब इन दिनों ओटीटी (OTT Release in India) पर एक ऐसी फिल्म धमाल मचा रही है, जो भले ही थिएटर्स में कमाल दिखाकर ना गई हो लेकिन ओटीटी पर फिल्म को भर-भरकर प्यार मिल रहा है।

    प्राइम वीडियो पर छाई ये हॉलीवुड फिल्म

    साल 2025 में हॉलीवुड में कई फिल्में आईं थीं और इन्हीं में से एक नाम था हॉलीवुड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ट्रैप हाउस (Trape House) का। ये फिल्म हॉलीवुड में कब आई और गई पता भी नहीं चला लेकिन अब ये ओटीटी पर धमाल मचा रही है। फिल्म साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

    फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी लेकिन जब से ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आई है, तभी से छाई हुई है। वर्ल्डवाइड फिल्म प्राइम वीडियो ट्रेंड कर रही है तो वहीं भारत में भी ये फिल्म टॉप 6 में शामिल है और दर्शक इसे खूब देख रहे हैं।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    फिल्म ट्रेप हाउस की कहानी एक DEA एजेंट की है, जो टेक्साट में तैनात है और यह किरदार Dave Bautista ने निभाया है। फिल्म की कहानी इसी एजेंट और पार्टनर के इर्द गिर्द ही घूमती है। फिल्म में डेव के बच्चे अनजाने में एक ड्रग कार्टेल का पैसा चुरा लेते हैं, जिसके बाद उसे अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और फिर यहीं से चूहे-बिल्ली का खेल शुरू होता। 

    दरअसल अपने माता के नाम और उनकी जानकारियों का इस्तेमाल करके ये ड्रग कार्टेल को लूटते हैं। हालांकि जैसे ही वो इसमें फंसते हैं तो फिर यहां से असली कहानी शुरू होती है। फिल्म में डेव बॉटिस्टा (Dave Bautista), जैक चैंपियन (Jack Champion), बॉबी कैनवले (Bobby Cannavale) जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को माइकल डोस (Michale Dowse) ने डायरेक्ट किया है।

