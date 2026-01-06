1 घंटे 42 मिनट की महाफ्लॉप फिल्म का Prime Video पर कब्जा, OTT पर धाक जमाए बैठी है मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। OTT प्लेटफॉर्म पर 2026 की शुरूआत से ही नई कहानियों के आने की शुरूआत हो गई है। वहीं इन फिल्मों और सीरीज को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। नई-नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं तो इसी बीच अब इन दिनों ओटीटी (OTT Release in India) पर एक ऐसी फिल्म धमाल मचा रही है, जो भले ही थिएटर्स में कमाल दिखाकर ना गई हो लेकिन ओटीटी पर फिल्म को भर-भरकर प्यार मिल रहा है।

प्राइम वीडियो पर छाई ये हॉलीवुड फिल्म साल 2025 में हॉलीवुड में कई फिल्में आईं थीं और इन्हीं में से एक नाम था हॉलीवुड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ट्रैप हाउस (Trape House) का। ये फिल्म हॉलीवुड में कब आई और गई पता भी नहीं चला लेकिन अब ये ओटीटी पर धमाल मचा रही है। फिल्म साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी लेकिन जब से ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आई है, तभी से छाई हुई है। वर्ल्डवाइड फिल्म प्राइम वीडियो ट्रेंड कर रही है तो वहीं भारत में भी ये फिल्म टॉप 6 में शामिल है और दर्शक इसे खूब देख रहे हैं।