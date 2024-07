Friends फेम Jennifer Aniston के साथ शूटिंग पर हुआ हादसा, एक्ट्रेस पर फेंका गया काला पेंट

यह भी पढ़ें- Paris Olympic में Lady Gaga ने फैंस को किया सरप्राइज, माइकल पोलांस्की संग सगाई की ओर किया इशारा

And... action! 🎬️ #JenniferAniston was seen getting doused with oil while filming the latest season of #TheMorningShow in New York City. pic.twitter.com/CLmJpQ6869