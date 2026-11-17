बॉन्ड की नई फिल्म में 'M' के किरदार पर सस्पेंस बरकरार, राल्फ फिएन्स के साथ दौड़ में शामिल ये दिग्गज एक्टर्स
रॉबर्ट पैटिनसन के नए जेम्स बॉन्ड बनने के बाद, फिल्म में 'M' के किरदार के लिए तलाश जारी है।
HighLights
नए जेम्स बॉन्ड फिल्म में 'M' के किरदार की खोज
राल्फ फिएन्स 'M' की भूमिका के लिए सबसे मजबूत दावेदार
ओलिविया कोलमैन, इद्रिस एल्बा भी दौड़ में शामिल
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेम्स बॉन्ड के लिए एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। ये तो सबको पता चल गया कि रॉबर्ट पैटिनसन अगले जेम्स बॉन्ड होंगे।
वहीं उनके लिए बॉन्ड गर्ल और M की खोज अभी भी जारी है। M इस फ्रेंचाइजी के सबसे अहम किरदारों में से एक है और इसके लिए अभी कोई चेहरा तय नहीं हुआ है।
जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में M ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख होते हैं और बॉन्ड (007) के सीधे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उसका काम बॉन्ड को मिशन सौंपना और इस बेहद बागी एजेंट को काबू में रखना है।
इन एक्टर्स के नामों पर है चर्चा
'स्काईफॉल' में राल्फ फिएन्स के आने से पहले, जूडी डेंच ने सात फिल्मों में इस किरदार को निभाया था। अब, ओलिविया कोलमैन, इद्रिस एल्बा, चार्ल्स डांस और मार्क राइलेंस जैसे नामों पर चर्चा हो रही है कि इनमें से कौन अगला 'M' बन सकता है।
फिलहाल तो 'M' के किरदार के लिए राल्फ फिएन्स सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि कई अन्य बड़े ब्रिटिश कलाकार भी इस रेस में शामिल हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी को भी इस रोल के लिए नहीं चुना गया है।
चलिए विस्तार से जानते हैं कि बॉन्ड के इस नए दौर में, MI6 की कमान किसके हाथों में होनी चाहिए?
ओलिविया कोलमैन
अक्सर जूडी डेंच की स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानी जाने वालीं, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ओलिविया इसके लिए अच्छी च्वाइस हो सकती हैं। अपनी तेज बुद्धि और प्रभावशाली व्यक्तित्व का वो ऐसा मेल लाती हैं जो पैटिनसन के 007 के साथ एक बिल्कुल अलग तरह की केमिस्ट्री बना सकता है।
इद्रिस एल्बा
सालों तक फैंस की इस मांग के बाद कि वे खुद 007 का किरदार निभाएं, अब एल्बा के नाम पर एक दिलचस्प और लीक से हटकर विकल्प के तौर पर चर्चा हो रही है कि वे डेस्क के पीछे बैठकर नए बॉन्ड को आदेश देने की भूमिका निभाएं।
चार्ल्स डांस
सख्त और चतुर नेताओं के किरदार निभाने के लिए मशहूर, डांस को एक पारंपरिक, खौफ पैदा करने वाले और पुराने जमाने के इंटेलिजेंस चीफ के रोल के लिए फैंस काफी पसंद करते हैं।
मार्क राइलेंस
एक दिलचस्प और अप्रत्याशित विकल्प के रूप में देखे जा रहे राइलेंस, MI6 के नेतृत्व को एक शांत और सादगीपूर्ण अंदाज में पेश कर सकते हैं।
राल्फ फिएन्स
फिलहाल राल्फ फिएन्स ये भूमिका निभा रहे हैं। 'स्काईफॉल' (2012) में गैरेथ मैलोरी के रूप में यह भूमिका संभाली थी। उनके ही वापस लौटने की सबसे अधिक संभावना मानी जा रही है।
बॉन्ड फ्रेंचाइजी में अलग-अलग बॉन्ड अभिनेताओं के साथ भी 'M' के किरदार को एक ही अभिनेता द्वारा निभाए जाते रहने की पुरानी परंपरा रही है (जैसे पियर्स ब्रॉसनन से लेकर डैनियल क्रेग तक जूडी डेंच ने यह भूमिका निभाई थी), ताकि कहानी में निरंतरता बनी रहे।
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