एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जेम्स बॉन्ड के लिए एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। ये तो सबको पता चल गया कि रॉबर्ट पैटिनसन अगले जेम्स बॉन्ड होंगे।

वहीं उनके लिए बॉन्ड गर्ल और M की खोज अभी भी जारी है। M इस फ्रेंचाइजी के सबसे अहम किरदारों में से एक है और इसके लिए अभी कोई चेहरा तय नहीं हुआ है।

जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में M ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख होते हैं और बॉन्ड (007) के सीधे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उसका काम बॉन्ड को मिशन सौंपना और इस बेहद बागी एजेंट को काबू में रखना है।

इन एक्टर्स के नामों पर है चर्चा 'स्काईफॉल' में राल्फ फिएन्स के आने से पहले, जूडी डेंच ने सात फिल्मों में इस किरदार को निभाया था। अब, ओलिविया कोलमैन, इद्रिस एल्बा, चार्ल्स डांस और मार्क राइलेंस जैसे नामों पर चर्चा हो रही है कि इनमें से कौन अगला 'M' बन सकता है।

फिलहाल तो 'M' के किरदार के लिए राल्फ फिएन्स सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि कई अन्य बड़े ब्रिटिश कलाकार भी इस रेस में शामिल हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी को भी इस रोल के लिए नहीं चुना गया है।

चलिए विस्तार से जानते हैं कि बॉन्ड के इस नए दौर में, MI6 की कमान किसके हाथों में होनी चाहिए? ओलिविया कोलमैन अक्सर जूडी डेंच की स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानी जाने वालीं, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ओलिविया इसके लिए अच्छी च्वाइस हो सकती हैं। अपनी तेज बुद्धि और प्रभावशाली व्यक्तित्व का वो ऐसा मेल लाती हैं जो पैटिनसन के 007 के साथ एक बिल्कुल अलग तरह की केमिस्ट्री बना सकता है।

इद्रिस एल्बा सालों तक फैंस की इस मांग के बाद कि वे खुद 007 का किरदार निभाएं, अब एल्बा के नाम पर एक दिलचस्प और लीक से हटकर विकल्प के तौर पर चर्चा हो रही है कि वे डेस्क के पीछे बैठकर नए बॉन्ड को आदेश देने की भूमिका निभाएं।